Semed divulga lista de alunos novatos para rede municipal de ensino

A Secretaria Municipal da Educação de Palmas (Semed) divulga nesta terça-feira, 17, a partir das 13 horas, a lista de alunos novatos que irão estudar em escolas municipais da cidade a partir do ano letivo de 2023. A relação estará disponível no site do Sistema Integrado de Matrículas de Palmas (SIMPalmas), informando a unidade educacional e a série do aluno. A divulgação poderá ser conferida clicando aqui

Em seguida, os pais ou responsáveis pelos alunos novatos devem acompanhar a disponibilidade de vagas por unidade de ensino e a sua classificação na lista de espera, para então efetuar a matrícula na escola para a qual o aluno foi direcionado de acordo com os critérios especiais estabelecidos na portaria Semed Nº 730, de 18 de novembro de 2020, para a classificação do aluno. O prazo para efetivação das matrículas vai até dia 20.

Crianças cuja família é contemplada por programas sociais, como o Bolsa Família, devem apresentar o comprovante de recebimento do benefício no ato da matrícula.

Responsáveis por alunos que estejam sendo transferidos de outras unidades educacionais, seja estadual ou de outras redes municipais, também devem apresentar histórico escolar ou declaração de transferência.

Documentos necessários para matrícula

Documentos pessoais do aluno

Comprovante de endereço

Cartão do SUS

Cartão de vacina atualizado

Uma foto 3×4

Comprovantes dos critérios marcados na solicitação de matrícula

Em caso de dúvidas, os interessados podem obter mais informações entrando em contato com a Secretaria Municipal da Educação no período da tarde, pelo telefone (63) 3212-7510.

