Semed comemora semana da criança nas unidades educacionais

Como parte das comemorações alusivas ao Dia da Criança, festejado no dia 12 de outubro, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) está promovendo desde segunda-feira, 10, os Jogos da Infância em todos os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas da Capital. Os jogos têm o objetivo de promover diversão por meio de atividades psicomotoras, que estimulem a mente e o corpo das crianças.

As atividades recreativas do Cmei Cantinho do Saber, localizado na quadra ASR SE 65 (612 Sul), começaram com uma apresentação do Palhaço Cocada levando muita alegria para os pequenos e comunidade escolar. Na manhã desta terça-feira, 11, a alegria tomou conta da criançada da Escola Municipal Rosemir Fernandes, localizada no Aureny III. Durante toda a manhã os alunos se divertiram nos brinquedos infláveis como pula pula, piscina de bolinha e tobogã, embalados por muita música e dança, além de participarem de atividades com pintura facial e lanche especial.

As ações comemorativas prosseguem durante a semana, oferecendo aos pequenos alunos muita diversão por meio de brincadeiras educativas, dinâmicas em grupo e muitas outras atividades lúdicas com danças, músicas, jogos de tabuleiro, teatro de fantoche e contação de histórias, além de lanches regados a muita pipoca, algodão doce, cachorro quente, picolé e sorvete.