Semana do Governador Carlesse tem mais ações de combate à Covid-19, entrega de ônibus escolares e anúncio de investimento para o setor produtivo

Transparência quanto ao repasse dos recursos destinados aos municípios para ações de combate e enfrentamento à Covid-19; reuniões com o Comitê de Crise para debater novas medidas; assinatura de protocolo de intenção com instituição financeira no valor de R$ 1,9 bilhão para investimento nos setores produtivos do Estado; e entrega de mais 114 ônibus escolares aos municípios. Essas foram as ações que marcaram a agenda do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, na segunda semana do mês de março.

A semana começou com o governador Mauro Carlesse prestando contas quanto ao repasse de recursos para os municípios realizarem suas ações de combate à Covid-19. Na segunda-feira, 8, o Governo do Tocantins efetuou o repasse de R$ 5.674.224,56 aos 139 municípios tocantinenses. Os recursos são oriundos do Ministério da Saúde e o repasse está em conformidade com a pactuação realizada entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems). No total, foram destinados, ao Tocantins, R$ 15.674.224,56, distribuídos em consenso entre as instituições, as quais designaram R$ 10.000.000, para a estruturação de leitos de alta complexidade, sob Gestão Estadual.

“Temos repassado rigorosamente, aos municípios, todo o recurso enviado pelo Ministério da Saúde para as ações de enfrentamento e combate à Covid-19. Cada gestor usa o recurso conforme a necessidade local, principalmente na saúde básica. Enquanto isso, o Governo do Tocantins também tem feito a sua parte, investindo em leitos para o tratamento daquelas pessoas que têm seu estado de saúde agravado, distribuindo as vacinas enviadas pelo Ministério. E, neste momento, estamos em busca de mais vacinas para imunizar a nossa população”, afirmou o Governador.

Banco da Amazônia

Por falar em recursos, na terça-feira, 9, o governador Mauro Carlesse e o presidente do Banco da Amazônia, Valdecir Tose, assinaram um Protocolo de Intenções, no qual o banco disponibiliza o valor de R$ 1,9 bilhão para investimento nos setores produtivos do Estado.

Neste ano, a novidade será nas linhas de crédito voltadas para a sustentabilidade – o FNO Amazônia Rural Verde – cujos objetivos são estimular e diferenciar a finalidade de crédito para fomentar a economia e, ao mesmo tempo, reforçar o compromisso socioambiental da região.

Segundo dados apresentados pelo Banco da Amazônia, no ano de 2020, a disponibilidade de crédito para todos os setores produtivos do Estado somou um total de R$ 2,2 bilhões, valor maior que o esperado para o ano que foi de R$ 1,7 bilhão. Para 2021, a expectativa é que o montante aplicado chegue a R$ 2,5 bilhões.

Toca pra Escola

Na quarta-feira, 10, o governador Mauro Carlesse, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, cumpriram a etapa final de entrega dos ônibus do programa Toca pra Escola, com a entrega de mais 114 ônibus escolares. Ao todo, desde o ano passado, em cerimônias restritas para evitar aglomerações, o Estado entregou 433 veículos aos 139 municípios.

O investimento no valor de mais de R$ 85 milhões é oriundo de verbas parlamentares destinadas pela bancada federal. Os veículos foram adquiridos por meio de quatro Termos de Compromissos do Governo do Tocantins com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Todos os ônibus são equipados com dispositivos de acessibilidade e seguem padrões de qualidade e segurança.

“Nós não podemos ser um país economicamente rico, mas educacionalmente pobre. Nós temos que inverter essa lógica e investir cada vez mais em educação, e o projeto Toca pra Escola é uma maneira de reafirmar nosso compromisso com a educação, é honrar o dinheiro público, o dinheiro da população. Nós temos ajudado nossos municípios no que é possível e impossível, principalmente no que diz respeito à infraestrutura, à melhoria das estradas, à reforma das pontes, pois logo voltaremos à normalidade e precisamos estar preparados em todos os sentidos”, destacou o governador Mauro Carlesse.

Comitê

Atendendo à solicitação feita pelo governador Mauro Carlesse na semana anterior, os membros do Comitê de Crise de Combate e Prevenção à Covid-19 vão reunir-se semanalmente diante do cenário de aumento dos casos para que as decisões sejam tomadas com brevidade. Nesta semana, o Comitê reuniu-se duas vezes para debater medidas de distanciamento social e as demandas de representantes de entidades empresariais para construção de um plano de enfrentamento da pandemia, sem sacrificar a atividade econômica.

O Governador acredita que “é imprescindível que todos os integrantes do Comitê e de entidades representativas do segmento empresarial sejam ouvidos para buscar a melhor forma de agir diante deste momento de agravamento da pandemia no Estado”.

Testes rápidos

E a semana encerrou com o recebimento de 120 mil testes rápidos para detecção da Covid-19 doados pela empresa Kenerson Indústria e Comércio de Produtos Ópticos Ltda, instalada em Palmas. A entrega foi realizada no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (PM), que será responsável pela distribuição dos mesmos aos municípios. A ação teve a articulação da deputada estadual Luana Ribeiro.

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Silva Neto, os testes também serão utilizados para testar todo o efetivo da PM que atua na linha de frente, seja no policiamento extensivo ou nas ações de fiscalização de combate à propagação da Covid-19.