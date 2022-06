Semana do Bebê será realizada em Porto Nacional de 05 a 10 de junho de forma presencial

O município de Porto Nacional realizará do dia 05 a 10 de junho, a Semana do Bebê, com o tema “Família, Sociedade e Poder Público, cuidando da Primeira Infância”. Este ano a programação será realizada de forma presencial, e a abertura oficial acontecerá no distrito de Luzimangues.

A Semana do Bebê é organizada pela Secretaria de Assistência Social e Habitação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Outro parceiro importante para a realização da programação é o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A ação tem como objetivo reforçar a importância de iniciativas, projetos e programas voltados para a primeira infância, faixa etária que vai do nascimento até os 6 anos de idade.

Conforme a secretária de assistência social, Keila Viana, a programação pretende contemplar o maior número de pessoas, tanto de Porto Nacional quanto de Luzimangues. “Todas as ações propostas serão articuladas pelas secretarias envolvidas, de forma multiprofissional. O município observa os indicadores sociais neste evento para fortalecer e melhorar as ações que já existem referentes a este público. Portanto, contamos com a participação de todos” explicou.

Vale destacar que a Semana do Bebê fortalece as competências familiares e municipais para garantir o cuidado integral à criança. Além disso, o município busca assegurar os direitos fundamentais à vida, saúde, educação, proteção, moradia com qualidade e em um ambiente que acolha também as suas necessidades de lazer, possibilitando o desenvolvimento pleno da criança.

A programação contará com palestras e ações na área da saúde, educação e assistência social, a fim de conscientizar nossa cidade, promovendo o cuidado a primeira infância. Confira na íntegra pelo link: Clique aqui.

Por: Anne karianny Moreira

Secretaria da Comunicação