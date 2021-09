Sem desfiles, escolas municipais de Gurupi fazem atividades internas na semana da pátria

A semana da Pátria que teve início nesta quarta-feira, 1º, e segue até 7 de setembro, dia em que se comemora a Independência do Brasil, será movimentada por atividades internas realizadas nas escolas e creches da rede municipal da Educação de Gurupi. Em função das restrições ainda impostas pela pandemia do Coronavírus não haverá desfile cívico.

Na escola municipal Vila Nova em Gurupi a programação em torno da data comemorativa começou com momentos de hora cívica, hasteamento das bandeiras nacional, do Estado e do Município. No saguão da escola, os alunos ficaram em fila para cantarem os hinos do Brasil e de Gurupi.

Segundo o diretor escolar Lindomar Nunes, essa mesma atividade será repetida com as turmas tanto da manhã como da tarde durante toda esta semana na unidade que conta com o ensino fundamental para alunos do 1º ao 5º ano. “Planejamos dar continuidade a esses momentos cívicos mesmo após as comemorações pela Independência do Brasil. Todas as sextas-feiras vamos reunir os estudantes no pátio da escola”, explicou.

No Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Senador João Ribeiro, no Setor Nova Fronteira, a programação cívica começa nesta quinta-feira, 02.

Cronograma

A rede municipal de ensino de Gurupi voltou a ofertar aulas no formato presencial na última segunda-feira, 30, com escalonamento por turmas entre aulas remotas e presenciais no sistema híbrido. Seguindo o cronograma de agrupamento das turmas, na próxima semana não haverá aulas no formato presencial.

Não será realizado o tradicional desfile cívico de 7 setembro por causa do atual contexto da Covid-19, com a recomendação pelas autoridades sanitárias de não promover eventos que possam gerar aglomerações de público.

Conforme o calendário escolar, haverá aula normal na rede municipal de ensino na segunda-feira, 6, véspera do feriado nacional e recesso escolar, no dia 7 de setembro, Independência do Brasil, e no dia 8, em decorrência do feriado estadual pela padroeira do Tocantins.