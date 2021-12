Seleção Tocantinense de Ciclismo conquista terceira posição na Copa Norte Nordeste

A seleção Tocantinense de Ciclismo conquistou o terceiro lugar geral da 43ª edição da Copa Norte Nordeste de Ciclismo de Estrada, que aconteceu em Palmas, de 17 a 19 de dezembro de 2021. A seleção do Pará foi a campeã com 772 pontos e em segundo ficou a seleção da Bahia com 678 pontos. As provas foram disputadas em três modalidades: contra o relógio, de resistência e de circuito.

Além dos três primeiros colocados, participaram das provas os estados de Sergipe, Piauí, Pernambuco, Ceará, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Paraíba, Alagoas, Roraima e Amapá, reunindo mais de 320 atletas de ciclismo, no circuito montado na Avenida JK, saída para a TO 050.

O presidente da Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes), Etinho Nordeste, ressaltou que mais uma vez a entidade deu todo respaldo à Federação Tocantinense de Ciclismo na realização dos eventos. “Para nós é uma satisfação ver a cidade respirar esporte durante todo o final de semana, fomentando tanto o comércio como a rede hoteleira”, disse.

O evento, que contou com o apoio da Fundesportes, foi realizado pela Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), juntamente com a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).