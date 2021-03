Segurança Pública do Tocantins dá sequência em plano de sanitização em suas unidades da Capital e do interior

Em continuação às ações de prevenção ao novo coronavírus, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) amplia a aquisição de insumos e implementos e dá sequência às medidas de desinfecção em suas unidades da Capital e do interior. Nesta sexta-feira, 5, estão sendo sanitizadas a sede da SSP, em Palmas, e unidades da Polícia Civil em Gurupi e Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.

Também já passaram pela desinfecção as unidades localizadas em Pedro Afonso, Sítio Novo, Maurilândia, São Miguel do Tocantins e Itaguatins

O plano de sanitização para 2021 foi concebido pela Secretaria de Segurança Pública e tem sua execução por meio da Superintendência de Administração e Finanças da SSP-TO, especialmente na Capital e nas Delegacias Regionais no interior. As ações do plano estão baseadas nas necessidades apresentadas pela Delegacia-Geral da Polícia Civil e abrange todas as oito regionais e a Capital.

O plano de sanitização consiste em um conjunto de procedimentos higienicossanitários que visam garantir a obtenção de superfícies, equipamentos e ambientes com características adequadas de limpeza e baixa carga microbiana residual, evitando a recontaminação de ambientes e superfícies.

Aplicação

Para a execução do plano de sanitização, a Secretaria da Segurança Pública adquiriu novos pulverizadores, hipoclorito e equipamentos de proteção individual. O plano de aplicação acontecerá de forma rotineira e reiterada, com atenção especial nas unidades com maior fluxo de pessoas. Dessa forma, estão previstas desinfecções semanais, quinzenais e mensais.

Sanitização

A sanitização busca deixar os ambientes de trabalho mais seguros, tanto para servidores quanto para a população, em especial as unidades com atendimento presencial. Ressalte-se que para cumprir os objetivos propostos no plano é necessário que todos adotem as medidas preconizadas pelos organismos de saúde, como lavar as mãos com frequência com sabão e também o uso de álcool em gel, usar máscara e manter o distanciamento.