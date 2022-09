Sedes é parceira em curso de informática para jovens de Taquaralto

Por Assessoria

Na manhã desta terça-feira, 27, foi realizada a aula inaugural do curso de Informática do projeto ‘Saleconect: Iniciação ao mundo do trabalho pelas novas tecnologias’ que atende adolescentes e jovens moradores de Taquaralto em situação de vulnerabilidade social, realizado pelo Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco de Palmas. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, (Sedes), é parceira da iniciativa, que foi financiada com recurso do Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Palmas (FIA).

“O objetivo desta parceria é apoiar esse curso para quem procura o primeiro emprego. Saber informática e ter o seu certificado é muito importante nesta jornada em busca da inserção no mercado de trabalho”, avaliou a secretária do Desenvolvimento Social, Simone Sandri.

O Saleconect vai qualificar e certificar mais de 80 adolescentes de 14 a 18 anos.”Por intermédio da gestão municipal temos a satisfação de hoje dar início a esta etapa do projeto”, destacou o diretor do Centro Juvenil Salesiano, Pe. Antidio Carvalho.

Os conteúdos da organização curricular do curso serão desenvolvidos em parceria com o Senac Tocantins que, com a Sedes e o Centro Juvenil darão, a certificação aos alunos.