Sedes e Comdipi falam sobre direitos do idoso em palestra da UniCatólica

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) participou nesta quinta-feira, 30, de palestra desenvolvida pelo Centro Universitário Católica do Tocantins sobre a proteção e direitos da pessoa idosa. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Palmas (Comdipi), Simone Fontenelle também compareceu ao encontro virtual.

Simone Fontenelle explicou o funcionamento e as ações de forma geral desenvolvidas pelo Conselho e aproveitou para reforçar a importância de combater o preconceito contra os idosos. “Os casos de violência contra idosos aumentaram muito, e a maioria deles acontece dentro de casa. Quase todos os dias chegam denúncias, e é uma situação muito triste”, disse a presidente do Comdipi.

Na oportunidade, a secretária da Sedes Patrícia Amaral reforçou o dever da família, comunidade, sociedade e Estado de protegerem os direitos da pessoa idosa para um envelhecimento ativo e saudável. E também abordou a as atividades no Parque da Pessoa Idosa. “Neste local nós temos um trabalho voltado para a saúde, cultura, esporte e lazer. Suspenso por enquanto em virtude dos protocolos da pandemia, mas ansiosos para voltar o quanto antes, superando todas essas dificuldades advindas do Covid”, disse Patricia Amaral.

Na ocasião, o defensor público do Estado do Tocantins e coordenador do Núcleo Aplicado das Minorias e Ações Coletivas, Maciel Araújo Silva, proferiu palestra abordando os tipos de violência e medidas protetivas voltadas às pessoas idosas.