Seder recupera mais de 80 quilômetros de estradas rurais neste início de ano

Só nesta primeira quinzena do ano, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (Seder) recuperou mais de 80 quilômetros de estradas vicinais de Palmas, além da recuperação de dois bueiros. Os serviços estão sendo executados na região de Taquari, Piabanha, Vale da Cachoeira, Taquaruçu Grande e Vila Agrotins. Em 2022, a pasta recuperou cerca de cinco mil quilômetros de estradas rurais.

De acordo com informações da Seder, as atividades não pararam mesmo com as fortes chuvas dos últimos dias, tudo isso para garantir a trafegabilidade da população, que não pode ficar impedida de ir e vir. E dentro do trabalho de recuperação de vias vicinais, equipes também executam a construção de bueiros celulares em locais com veio d’água, como os da região do Piabanha e de Taquaruçu Grande. A secretaria ressalta que o cronograma segue em ritmo intenso, com recuperação de vias e construção de bueiros, para que as demais regiões rurais de Palmas possam ser atendidas.

Dentre os serviços realizados estão o de patrolamento, alargamento, cascalhamento e abertura de estradas. Para isso, as equipes contam com o apoio de tratores de esteira, escavadeira hidráulica, caminhões caçambas, patrol, pá carregadeira, retroescavadeira e caminhões de apoio.