Seder realiza melhoramento genético em 67 matrizes produtoras de leite na Capital

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (Seder) já realizou este ano o protocolo de inseminação artificial em 67 matrizes produtoras de leite da raça girolanda, sendo 24 atendimentos às propriedades da Capital. Até o final do ano, a previsão é que sejam inseminadas 234 matrizes e a Seder já abriu processo de aquisição de sêmen e serviços para que o protocolo tenha continuidade em 2022.

Os atendimentos neste ano foram executados em quatro etapas, nos meses de julho, agosto e setembro, nas regiões de Jaú, Vale da Serra, Taquaruçu, Estiva, Entre Rios, São Silvestre, Santa Fé, Piabanha, Serra de Taquaruçu. E segundo o médico veterinário da Seder, Cláudio Sayão Lobato, neste mês de outubro haverá nova etapa de atendimentos.

O protocolo faz parte do projeto Palmas para o Leite, que há três anos oferece assistência técnica gratuita a produtores locais visando à qualificação e o fortalecimento do segmento produtor de leite na Capital. “O protocolo de inseminação artificial proporcionará, junto com uma base alimentar equilibrada, melhoria genética do rebanho leiteiro, preparando os animais para uma maior produção”, explica o veterinário.

No ano passado, o projeto inseminou 234 matrizes produtoras de leite. Neste ano, o município adquiriu 300 doses de sêmen para o fornecimento a produtores da bacia leiteira da Capital que estejam cadastrados na Seder. Interessados em obter assistência técnica gratuita pela Seder devem entrar em contato pelo número 3212-7280.