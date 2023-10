Seder leva capacitação a produtores durante Dia Técnico na Fazendinha do Calor Humano

Nesta terça-feira, 3, a Fazendinha do Calor Humano – Centro Agrotecnológico de Palmas (CAP) recebe produtores, técnicos da área agrícola e alunos de agronomia para um Dia Técnico da Mandioca. O evento é uma iniciativa conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura (Seder), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A Fazendinha está localizada no complexo da Agrotins.

A entrada é gratuita, e começa às 8 horas, com o credenciamento dos participantes e segue até as 11 horas. O evento promete ser uma oportunidade de aprender com especialistas e conhecer as melhores práticas para o cultivo e comercialização da mandioca, uma cultura de importância econômica e alimentar significativa na região.

Confira a programação:

8h: Credenciamento

8h30: Abertura oficial do evento

9h: Palestra sobre calagem e adubação, com o palestrante Luiz da Silva Machado Neto, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura (Seder).

9h30: Plantio de mandioca, variedades regionais e controle de pragas e doenças, com a participação do especialista Saint Hunter, do Ruraltins.

10h: Manejo de plantas daninhas na cultura da mandioca, com o Dr. Valdinei Sofiatti, pesquisador da Embrapa Algodão.

10h30: Encerramento com a palestra “Desafios e Oportunidades na Produção e Comercialização da Mandioca”, ministrada por Washington Martins, produtor rural experiente.