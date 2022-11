Seder atende produtores do Taquaruçu Grande com serviços de gradagem

Autor: Wédila Jácome

Pequenos produtores da região de chácaras do Taquaruçu Grande recebem nesta terça-feira, 29, serviços de preparo do solo com trator de grade aradora. A ação faz parte do programa de Assessoramento desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, que visa fomentar a produção de agricultores familiares do município que não teriam condições financeiras e estruturais de comprar ou alugar trator e implementos. No mês de agosto foram atendidos mais 60 produtores com o preparo de canteiros para cultivo de hortaliças.

Com menos de nove meses como produtor, o chacareiro Edilson Souza diz que o assessoramento tem sido muito importante para o cultivo em sua pequena área. “O técnico esteve aqui e me orientou como tratar as minhas bananeiras que estavam praticamente morrendo no período de estiagem e agora veio o arado para que possamos ter condições de plantar milho e mandioca”. O pequeno produtor, contou ainda que a Seder deu assistência no transporte do adubo orgânico e orientou sobre a correção do solo. “Sem essa ajuda seria muito difícil, porque hoje para cultivar a terra é tudo muito caro e a mão de obra escassa”.

A secretaria acredita que dessa forma, pequenos produtores terão maiores condições de, não apenas, terem alimentos para sua família, mas terão condições de poder, com sua terra, ter uma fonte de renda. A assistência técnica e extensão rural atende as culturas de hortaliças, frutas, verduras, além de avicultura, bovinocultura de leite e corte, piscicultura, irrigação e agroindústria.

Como receber o assessoramento

Para receber a assessoramento, os produtores que se enquadram como agricultor familiar devem procurar a Seder para cadastro e confecção do projeto produtivo, daí então será expedida a ordem para execução. Não há cobrança de qualquer contrapartida pela oferta do serviço de preparação de solo e da assistência técnica. Basta comprovação de produção da pequena propriedade.