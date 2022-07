Sedem: Capacitação sobre produtos de origem animal inicia hoje, 25

Começa hoje, 25, a capacitação dos feirantes de Palmas, tendo como como tema ‘Boas práticas em manipulação de alimentos’. O encontro, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), será na Feira da 304 Sul, às 14 horas. No dia 1º de agosto, as orientações e diretrizes serão sobre ‘Selo SIM – regularização de produtos de origem animal’, com foco em garantir a qualidade e a segurança sanitária dos produtos de origem animal comercializados nas feiras livres municipais da Capital.

Os feirantes também terão capacitações sobre ‘Gestão financeira para o seu negócio’ no dia 8 de agosto; e ‘Encante e fidelize seu cliente’, no dia 15 de agosto. Palmas contam com cerca de 1.400 feirantes, que são acompanhados e orientados pela Sedem com cursos de capacitações.

As capacitações da Sedem, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (Seder), atendem uma solicitação do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que requereu a formação dos feirantes sobre a produção e comercialização de produtos de origem animal, orientando sobre o qualidade e segurança sanitária.

Programação

25/07 – ‘Boas práticas em manipulação de alimentos’

01/08 – ‘Selo SIM – regularização de produtos de origem animal’

08/08 – ‘Gestão financeira para o seu negócio’

15/08 – ‘Encante e fidelize seu cliente’

Texto: Redação Secom

Edição: Secom