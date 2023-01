Sede da Saúde ganha iluminação roxa em alerta contra hanseníase

Durante este mês, a fachada da Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) estará iluminada de roxo em referência à campanha ‘Janeiro Roxo’, mês dedicado à conscientização sobre a hanseníase, doença infecciosa que pode causar deformidades físicas e problemas neurológicos, se não for tratada adequadamente.

Para o coordenador técnico de hanseníase e tuberculose da Semus, Pedro Paulo dos Santos Oliveira, a fachada iluminada roxa chama a atenção das pessoas e incentiva a comunidade a se informar e se prevenir contra a hanseníase. “É uma forma de mostrar que a cidade se une para prevenir, diagnosticar em tempo adequado e tratar a doença”, avalia o profissional.

A Semus também tem promovido nas Unidades de Saúde da Família (USFs) uma vasta programação para a população de Palmas. As USFs oferecem durante todo este mês, ações de educação em saúde sobre a hanseníase e atendimentos médicos, de enfermagem e odontólogos para a população que convive com a doença e familiares. Confira a programação completa abaixo.

9/1 a 13/1 – USF Liberdade (Jardim Aureny III), das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas

Educação em saúde e entrega de panfletos, consultas com médico, equipe de enfermagem e odontólogos, entrega de brindes

9/1 a 23/1 – USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 Sul), de 8 às 10 horas

Busca ativa de pacientes em abandono e/ou afastados e novos casos, com apoio dos Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e reavaliação odontológica dos pacientes de hanseníase da unidade

10/1 a 17/1 – USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana), das 8 às 13 horas

Busca ativa de pacientes sem avaliação odontológica



13/1 – USF Arno 42 (405 Norte), a partir das 8h30

Ação educativa na sala de espera sobre sobre prevenção, tratamento, sinais, sintomas e autocuidado, busca de casos novos para o diagnóstico e avaliação de contatos de hanseníase durante todo o mês de janeiro



13/1 – USF Deise de Fátima (Arse 13 – 108 Sul), das 14 às 17 horas

Educação em saúde, momento de lazer com fisioterapeutas, atendimento médico dos pacientes e busca ativa para detecção de novos casos e coffee break

13/1 – USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul), das 8 às 12 horas

Panfletagem sobre hanseníase e sensibilização na fila de espera do laboratório



16/1 – USF da Arno 64 (508 Norte), das 13h30 às 18 horas

Avaliação de casos suspeitos

16/1 a 23/1 – USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

Palestra em sala de espera, busca de casos novos, busca ativa para pacientes em tratamento em fase de abandono e avaliação de contatos de casos já diagnosticados



16/1 – USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul), das 8 às 12 horas

Avaliação da saúde bucal dos pacientes em tratamento de hanseníase e panfletagem e sensibilização na fila de espera do laboratório

17/1 – USF Santa Fé, a partir das 14 horas

Atividade de educação permanente sobre reações hansênicas, busca ativa de novos casos e agendamento com equipe responsável e reavaliação de casos dos últimos cinco anos

18/1 – USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana), das 8 às 13 horas

Sala de espera com roda de conversa sobre o autocuidado e prevenção de incapacidade

19/1 – USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 Sul), de 8 às 10 horas

Ação educativa em sala de espera com as temáticas “O que é Hanseníase, seu tratamento e agravos”

19/1 – USF Arno 44 (409 Norte), a partir das 8 horas – “Dia H”

Grupo de autocuidado para pacientes diagnosticados e contatos, com o intuito de orientar e reforçar os cuidados necessários aos pacientes, com distribuição de “kits para autocuidado” contendo protetores solares, escovas dentais, etc

Todos os dias agendamento para avaliação de contatos e realização de Avaliação Neurológica Simplificada (ANS) em pacientes em tratamento e busca ativa de pacientes para diagnóstico precoce e tratamento de hanseníase

19/1 – USF Arno 61 (503 Norte), das 8 às 12 horas

Palestra “Quais são os seus direitos?” destinada às pessoas com diagnóstico de hanseníase, roda de conversa sobre a importância do autocuidado, avaliações em pacientes com queixas e odontológicas em pacientes em tratamento ou com tratamento concluído e casos novos e busca ativa pelos Agentes Comunitários em Saúde (ACS) a pacientes em tratamento e seus contatos

19/1 – USF Morada do Sol, a partir das 8 horas

Ação educativa em sala de espera, roda de conversa, avaliação odontológica e ação psicossocial, focando no estigma e preconceito que permite sobre a doença

Todas as quintas-feiras a partir das 13 horas: busca ativa de casos novos e agendamento para acolhimento

Todas as sextas-feiras a partir 8 horas: busca ativa de casos novos e agendamento para acolhimento

09 a 31/1 a partir 8 horas: busca ativa de pacientes em abandono

Todas as quintas e sextas-feiras a partir 8 horas: avaliação de contatos

19/1 – USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul), período integral

Intensificação de busca ativa de casos de abandono em tratamento de hanseníase

20/1 – USF Arno 61 (503 Norte), a partir das 8 horas

Palestra na sala de espera sobre diagnóstico e tratamento da hanseníase, avaliação de contatos dos pacientes em tratamento, atualização da ANS dos pacientes em tratamento e atendimento odontológico

23/1 – USF Arno 41 (403 Norte)

Educação em saúde na sala de espera

23/1 – USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul), das 8h30 às 9h30 e das 14h30 às 15h30

Roda de conversa na sala de espera sobre importância do cuidado continuado da doença

24/1 – USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana), das 8 às 13 horas

Avaliação dermatológica

24/1 – USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 Sul), de 8 às 10 horas

Ação educativa em sala de espera com as temáticas: “Mitos e verdades sobre hanseníase”

20/1 – USF Arno 61 (503 N), a partir das 8 horas

Palestra na sala de espera sobre diagnóstico e tratamento da hanseníase, avaliação de contatos dos pacientes em tratamento, atualização da avaliação neurológica simplificada dos pacientes em tratamento e avaliação odontológica

23/1 – USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul), das 8 às 17 horas – “Dia H”

Busca ativa de casos novos, avaliação de presença de manchas por livre demanda e ações educativas no território

23/1 a 27/1 – USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aureny III), das 8 às 19 horas

Ações educativas em sala de espera, busca ativa de novos casos e abandono, rastreio por pacientes faltosos em tratamento, avaliação de contatos com casos confirmado, ação de saúde bucal e ações voltadas ao apoio nutricional durante o tratamento da hanseníase

25/1 é o dia H na unidade

25/1 – USF Santa Fé, a partir das 14 horas

Sala de espera com roda de conversas de educação em saúde com os pacientes e contatos com grupo de autocuidado da hanseníase, ação psicossocial dentro da legalidade dos direitos sociais focando no estigma e preconceito, atendimento médico, de enfermagem, odontológico e atendimento com equipe multifamiliar: fisioterapeuta, farmacêutica, assistente social, psicóloga e nutricionista



25/1 – USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 Sul), de 8 às 10 horas – “Dia H”

Avaliação de contatos de casos já diagnosticados e reavaliação e encaminhamentos em casos de hanseníase grau 3 e 4

25/1 – USF Arno 41 (403 Norte) – “Dia H”

Atendimento odontólogo, roda de conversa temática sobre estigma e preconceito com a assistente social, avaliação nutricional, medicamentos e efeitos, busca ativa de novos casos, alta de pacientes que concluíram o tratamento e coffee break

25/1 – USF Satilo Alves de Sousa (Arso 111 – 1103 Sul), das 8 às 12 horas

Roda de conversa com pacientes e educação em saúde sobre hanseníase, avaliação de pacientes e contatos e avaliação odontológica de pacientes e contatos

26/1 – USF da Arno 64 (508 Norte), das 8 às 12 horas

Avaliação de contatos com casos que convivem ou conviveram com pessoas com hanseníase

26/1 – USF Dr. Ewaldo Borges (Arse 82, 806 S), das 8 às 9 horas

Educação em saúde para agentes de saúde sobre hanseníase para identificação do suspeito dermatológico no atendimento de enfermagem

Das 12 às 13 horas: Educação na saúde para técnicos de enfermagem sobre hanseníase para identificação do suspeito dermatológico no atendimento de enfermagem

Às 16 horas: Abertura do grupo de autocuidado para pacientes com hanseníase

26/01 – USF Alto Bonito (Jardim Aureny IV), a partir das 8 horas

Avaliação de contatos, atendimento odontológico, sala de espera com orientações de autocuidado e sinais e sintomas da hanseníase



27/1 – USF José Luiz Otaviani (Arno 33, 307 N) – Dia “H”

Palestra sobre a importância da prevenção e do tratamento da hanseníase, prevenção de incapacidades na hanseníase, realização de testagem rápida

27/1 – USF Aureny II, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas

Palestra na sala de espera, tendo o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre a doença, conscientizando e reforçando a importância do diagnóstico precoce para evitar a ocorrência de sequelas graves que geram incapacidade físicas, além de orientação nutricional, psicossocial, saúde bucal e direitos do paciente diagnosticado com hanseníase e agendamento de casos suspeitos para avaliação clínica

27/1 – USF Taquari, das 8 às 16 horas – Dia “H”

Busca de casos novos, avaliação de contatos de casos já diagnosticados, busca ativa de pacientes faltosos em situação de abandono de tratamento, ação de saúde bucal para pacientes já diagnosticados, sala de espera com educação em saúde

27/1 – USF Santa Bárbara, das 15 às 21 horas – “Dia H”

Roda de conversa e ações educativas em sala de espera, busca ativa de pacientes faltosos, avaliação de contatos, ação de saúde bucal para pacientes em tratamento e novos diagnósticos, avaliação neurológica para pacientes que estão em atraso e solicitação de exames laboratoriais

27/1 – USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande) – das 8 às 12 horas

Palestra educativa sobre Hanseníase (mitos, verdades e preconceito), atendimento médico e odontólogo

30/1 – USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul), das 8 às 11 horas e das 14 às 15 horas

Realização a ANS e roda de conversa na sala de espera sobre mitos e preconceitos no enfrentamento à doença

31/1 – USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande) – das 8 às 12 horas

Palestra educativa odontológica sobre hanseníase (cuidados com a saúde bucal) e atendimento médico