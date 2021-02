Secretário de Gurupi participa de encontro sobre produção de tilápia

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Gurupi, Pedro Dias, participou de um encontro técnico sobre a criação de tilápia. O evento foi realizado em Palmas, nesta sexta-feira (29), com o objetivo de implementar a piscicultura no estado do Tocantins e firmar parcerias.

Durante o encontro, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) apresentou para gestores municipais, estaduais e empresários ligados à temática, as atividades desenvolvidas na Primeira Unidade de Criação de Tilápias em tanques rede no Estado, localizada no município de Brejinho de Nazaré.

Segundo Pedro Dias, Gurupi está entre os municípios contemplados pelo projeto “Tilápia Viva Na Água”, do Governo do Estado. “A prefeita Josi Nunes está otimista com essa oportunidade e se comprometeu a empreender todos os esforços para apoiar o projeto, já que a piscicultura é mais uma atividade de incremento de renda para as famílias do campo e se apresenta como uma fonte alternativa de proteína barata para as famílias de baixa renda e, principalmente, como excelente opção para a merenda escolar”, afirmou o secretário.

A titular da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Miyuki Hyashida, participou do encontro, e pontuou a importância dos esclarecimentos sobre a criação de Tilápia. “A Embrapa mostrou por meio de dados, a viabilidade de aumentar módulos de produção de Tilápias em tanques-rede em reservatórios de usinas hidrelétricas do Estado, claro que obedecendo todos os protocolos de segurança exigidos por lei”. Ainda segundo a secretária, “a proposta da Embrapa vem ao encontro da política pública de consolidação da cadeia da piscicultura no Estado, dentro do conceito Tocantins Competitivo e Sustentável”, destacou a gestora.

Projeto Tilápia Viva Na Água

O projeto de piscicultura irá beneficiar pequenos produtores rurais da região do município de Gurupi, e tem como objetivo alavancar o desenvolvimento econômico da região sul do Tocantins, já que serão contemplados inicialmente 14 pequenos produtores rurais com o projeto piloto.