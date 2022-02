Secretário de Esporte, capitão Diógenes – promove torneio de futebol 50tão, entre os dias 7 e 13 de março

Texto: Secom | Prefeitura de Porto Nacional

24/02/2022 – Publicado às 02:04

Incentivar a prática esportiva, promover o lazer e incluir pessoas com idade de 50 anos ou mais nas competições esportivas é o principal objetivo do torneio 50tão, realizado pela prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria o Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com representantes das torcidas de clubes cariocas como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. O torneio será realizado entre os dias 7 e 13 de março, na Arena Imperial.

O troneio recebeu esse nome por se tratar de equipes formadas por atletas com mais de 50 anos ou que completem essa idade neste ano. Na competição, apenas os goleiros poderão ter idades inferior, a partir de 40 anos completos.

Como apoio, a prefeitura de Porto Nacional fornecerá troféus, medalhas e o time de arbitragem. O valor arrecadado com as inscrições e patrocínios será destinado à premiação dos vencedores da competição. Para participar, os interessados devem procurar os representantes de cada time, que são: Ivair – Botafogo; Mário Pimenta – Fluminense; Vereador Gilian – Flamengo e Sgt Batista – Vasco da Gama.