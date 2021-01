Secretário da SES esclarece prefeitos do Tocantins sobre distribuição de vacinas contra Covid-19

Com o objetivo de informar os prefeitos eleitos e reeleitos no Tocantins, acerca da distribuição de vacinas para o enfrentamento à Covid-19, o gestor da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Dr. Edgar Tollini, participou na manhã desta terça-feira, 19 – no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) – em Palmas, do Encontro Tocantinense de Novos Gestores.

No evento, o gestor da SES, informou aos prefeitos tocantinenses sobre o trâmite e distribuição das doses “as vacinas serão encaminhadas aos municípios, a partir desta quarta-feira, aos centros de distribuição do Estado, que ficam em Palmas e Araguaína”, explicou.

Segundo o gestor, as vacinas serão enviadas de forma equânime para todos os 139 municípios “os primeiros a receberem a imunização serão os idosos que residem em instituições de longa permanência; os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 e indígenas que residem em aldeias. Nós aguardamos orientações do Ministério da Saúde sobre os próximos grupos”, afirmou.

“A Secretaria está de portas abertas para os municípios, estamos à disposição para auxiliar, prontamente, os secretários municipais de saúde, visando a efetivação da imunização contra a Covid-19”, garantiu o secretário.

O prefeito de Palmeiras do Tocantins, Francisco Noleto Junior, relatou o sentimento de gratidão pela chegada da vacinação “tanto eu, na qualidade de gestor, quanto a equipe de saúde, ficamos muito felizes em ver que o governo já trouxe as doses para nossa capital”. O gestor público complementou “sempre que acionamos a Secretaria Estadual de Saúde eles estão aptos a nos ajudar, por isso, somos gratos pelo apoio”, agradeceu.