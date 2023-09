Secretário da Educação de Palmas prestigia lançamento do projeto ‘Mãos à Obra’ do TCE

O secretário Municipal da Educação, Fábio Chaves, participou na manhã desta quarta-feira, 27, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO), do lançamento do projeto ‘Mãos à Obra’, que vai beneficiar 33 municípios tocantinenses que possuem obras paralisadas ou inacabadas na área da Educação Infantil como creches, escolas, quadras esportivas. Na ocasião, o gestor representou a prefeita Cinthia Ribeiro.

Atualmente Palmas não possui nenhuma obra travada ou por finalizar, mesmo assim o gestor municipal fez questão de prestigiar o evento por entender a importância desta ação para o Estado e também para toda a rede de Educação Infantil. “Felizmente Palmas não possui obras paralisadas, isso demonstra o compromisso da prefeita Cinthia Ribeiro com a educação básica. Porém, não podemos deixar de prestigiar este evento por entendermos a sua importância para a educação como um todo, sobretudo a educação infantil, que é a base para todas as outras”, afirmou o secretário.

A Educação Infantil da Capital marcou presença no evento com a participação da pequena Emanuela Aquino, a extrovertida Manu, de apenas 6 anos de idade, que estuda no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Carrossel, localizado na Arso 42 (405 Sul). De acordo com a mãe da aluna, Joice Adriana, Manu foi escolhida para estrelar a campanha do projeto ‘Mãos à Obra’ por preencher todos os requisitos, dentre os quais, preconiza ser estudante da rede pública e integrar a família com pouca renda financeira. A escolha foi feita por profissionais do TCE, que logo se apaixonaram por ela.

Mãos à Obra

O projeto é desenvolvido por meio de parceria entre o TCE-TO e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras Paralisadas da Educação Básica (Medida Provisória 1.174, de 12 de maio de 2023), uma iniciativa do Governo Federal por meio do Ministério da Educação (MEC) e do FNDE.