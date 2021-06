Secretaria municipal da educação de porto nacional abre inscrições para o 1º simpósio da educação

A Prefeitura Municipal de Porto Nacional, através da Secretaria da Educação, está com as inscrições abertas até o dia 21 de junho para o 1º Simpósio da Educação com o tema “Novas aprendizagens em uma nova escola, estreitando fronteiras”.

O evento irá acontecer nos dias 21 e 22 de junho com o objetivo de capacitar os profissionais da educação de 17 cidades do Tocantins, incluindo Porto Nacional.

O evento será totalmente digital e irá ajudar os professores a buscarem novas metodologias de trabalho, no dia a dia das aulas.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas através do link: https://www.sympla.com.br/i-simposio-educacao—novas-aprendizagens-em-uma-nova-escola—estreitando-fronteiras__1247809 .

As atividades acontecerão em diversos horários, com transmissão ao vivo pelo canal oficial no youtube do Sebrae Tocantins. O Simpósio será 100% online, gratuito e os profissionais receberão certificado de participação com carga horária de 12 horas.

De acordo com o Superintendente de Educação, Valdeir Avelar, dentro das inúmeras programações será explicado sobre os métodos de avaliação de aprendizagem dos estudantes.

“Esse simpósio contribuirá para a formação continuada dos profissionais da educação. Novas ideias para os professores além de estruturas de trabalho para a prática do dia a dia”, explicou Valdeir.

O evento promovido pela Secretaria Municipal da Educação tem como parceiros o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE Tocantins, Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS e Secretaria Estadual de Educação.