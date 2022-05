Secretaria Estadual da Administração realiza palestra sobre educação e conscientização no trânsito

A Junta Médica Oficial do Estado do Tocantins, vinculada à Secretaria de Estado da Administração (Secad), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), realizou na tarde desta sexta-feira, 27, no auditório do Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev), uma palestra sobre educação e conscientização no trânsito, voltada aos motoristas do Executivo Estadual.

O evento integra ações referentes às campanhas de conscientização do Maio Amarelo. Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade, para o alto índice de acidentes e mortes no trânsito em todo o mundo, sobretudo, no Brasil, que dispõe de um regulamento de leis de trânsito bastante rigoroso, Maio se tornou o mês de alusão às campanhas e ações que promovem a conscientização dos motoristas, ciclistas e pedestres, bem como, fomentar a discussão sobre segurança no trânsito.

“Por meio do evento esperamos conscientizar nossos motoristas sobre os devidos cuidados que devem ser adotados para que consigamos ajudar da nossa maneira, a evitar e diminuir consideravelmente os números de acidentes ocorridos no nosso Estado”, salientou a assistente social da Junta Médica Oficial, Victória Oliveira.

O palestrante convidado, Deuzimar Santana, ressaltou sobre a relevância da educação no trânsito acontecer dentro das escolas, durante o ensino fundamental e médio. “Partindo do princípio, que quanto mais cedo começarmos a educar as pessoas para como atuar e se comportar no transito, sejam elas motoristas, motociclistas, ciclista e ou pedestres, mais eficazes serão os resultados alcançados, pois sabemos que as regras valem para todos os atuantes no trânsito” destacou.

Edição: Lenna Borges