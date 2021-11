Secretaria de Segurança Pública adere à campanha Natal dos Correios 2021

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO) aderiu à campanha Natal dos Correios 2021 e vai contribuir com esta corrente de amor e generosidade. As 329 cartinhas, com pedidos feitos pelos alunos do Colégio Esportivo Militar do Corpo de Bombeiros Professora Margarida Lemos (Cemil), estão disponíveis para retirada na Diretoria de Comunicação, localizada no primeiro piso da sede da Secretaria de Segurança Pública.

O secretário de estado da Segurança Pública, Wlademir Costa, reforçou a importância dos servidores abraçarem a causa e contribuírem para promover um Natal mais feliz para os pequenos. “É com muita alegria que abraçamos esta causa. Já aderi a minhas cartinhas e vamos fazer uma força tarefa para atender a todos os pedidos. Vamos reforçar esta corrente do bem e ajudar a fazer um Natal bem mais feliz para estes pequenos”, disse o secretário.

As cartinhas trazem os mais diversos tipos de pedidos: material escolar, brinquedo, roupa, calçado e podem ser retiradas pelos padrinhos e madrinhas até o dia 2 de dezembro. Já os presentes devem ser entregues até dia 5 de dezembro na Diretoria de Comunicação da SSPTO.

Além de serem contempladas com os presentes, a campanha incentiva o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais.

A campanha

A campanha Papai Noel dos Correios nasceu há mais de 30 anos depois que os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel.

A ação ganhou força, se espalhou e hoje une a empresa e a população. Além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel.