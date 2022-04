Secretaria de Saúde de Porto Nacional afirma que 83,56% da população está vacinada e que não há novos contágios de Covid-19 no município

Por Anne karianny Moreira | Secretaria da Comunicação

Após comemorar a posição de município do Tocantins com o melhor índice percentual de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta terça-feira, 19, mais um importante dado; a cidade zerou o número de casos e internações em decorrência da doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 83,56% dos portuenses já completaram o ciclo vacinal, com as duas doses ou a dose única, e 103,06% da população acima de 5 anos já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Conforme a Secretária Municipal de Saúde, Lorena Martins, o avanço da vacinação em todas as faixas etárias foi essencial para o declínio do aumento de casos da Covid-19. “Estamos alcançando excelentes resultados devido a uma somatória de fatores que incluem o comprometimento da equipe de profissionais da saúde, e o engajamento da população que entendeu de fato a importância da imunização e atendeu aos nossos apelos para que se vacinassem”, frisou.

Atualmente o município não possui registro de pacientes em isolamento domiciliar. 38.933 moradores de Porto Nacional já tomaram as duas doses ou a dose única, o que representa 83,56% da população apta e 48.020 pessoas foram imunizadas com a primeira dose, o equivalente a 103,06% dos portuenses. Em relação às doses adicionais/reforço, 13.741 doses foram aplicadas no público elegível.