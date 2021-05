Secretaria de Estado da Saúde oferece atendimento médico especializado para todos os servidores

Com o objetivo de realizar ações de promoção e prevenção do adoecimento, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) está oferecendo atendimento médico gratuito para todos os trabalhadores da Pasta, através do Núcleo de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalhador (NASST).

O NASST é formado por uma equipe de profissionais especializados e foi implantado com base no Decreto 4.210 de 16 de dezembro de 2010, nos Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no Sistema Único de Saúde (NOB/RH–SUS) e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (MT). Além da sede da SES, outros anexos da saúde possuem o NASST, como o Hospital Geral de Palmas.

“Quando acompanho a saúde ocupacional destes trabalhadores, além de estar prevenindo o adoecimento da classe, também agrego qualidade de vida e para o futuro, no que se refere a possíveis necessidades funcionais”, explicou o Diretor de Regulação e Monitoramento do Trabalho na Saúde, Robson José da Silva.

Segundo o diretor, todos os trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) serão atendidos por um médico do trabalho. “Começamos pelos motoristas e pelos almoxarifados, pois são pessoas que ficam mais expostas e vulneráveis, principalmente por conta da pandemia. Agora começamos a chamar os outros setores para passar por nosso atendimento. Temos a triagem com um técnico de enfermagem e o acompanhamento com o enfermeiro responsável e, posteriormente, a consulta com o médico. Após o atendimento médico, o trabalhador ainda tem uma consulta de retorno para que possam ser avaliados todos os exames solicitados”.

As consultas acontecem duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h. “Seguimos o programa de saúde ocupacional, relacionado à saúde do trabalhador. Está sendo um serviço excelente para todos os profissionais, com uma grande procura. Com o Núcleo, podemos fazer o acompanhamento dos servidores, aumentando a produção de trabalho, diagnosticando precocemente possíveis doenças e proporcionando qualidade de vida”, enfatizou a médica do trabalho, Camila Magalhães.

Além dos atendimentos relacionados à saúde ocupacional, o Núcleo também oferece um acompanhamento para os servidores diagnosticados com a Covid-19. “Nós não passamos medicamentos e nem diagnosticamos, mas acompanhamos e orientamos durante o isolamento e após a alta médica, continuamos o atendimento para verificar se o servidor realmente está apto para a volta ao trabalho”.

A servidora Neuzivânia Neres Rodrigues aproveitou a oportunidade para solicitar exames e fazer o acompanhamento médico pós-covid. “Para nós foi ótimo, pois precisamos desse acompanhamento e é difícil conseguir atendimento fora. Foi rápido e muito bom”, disse.