Secretária de Estado da Mulher ressalta importância de parceria com a Defensoria Pública

O 2º subdefensor público-geral do Estado do Tocantins, Danilo Frasseto Michellini, e a coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), Pollyana Lopes Assunção, receberam na manhã de hoje, 10, na sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), a secretária de Estado da Mulher, professora Berenice de Fátima Barbosa.

Na visita institucional, a Secretária falou de projetos que tem para a atuação pelas mulheres por meio de ações e iniciativas do governo do Estado. Nesse sentido, ela destacou a relevância da Defensoria Pública como parceira dessa atuação, especialmente com as mulheres do interior do Estado. “Estamos muito interessados em fazer um trabalho com as mulheres que precisam do poder público”, destacou Professora Berenice.

Danilo Frasseto agradeceu a disponibilidade da Secretária e na oportunidade, apresentou a ela o atendimento especializado realizado pela DPE-TO por meio do Nudem, bem como a atuação da Defensoria Pública da Mulher, entre outras iniciativas da Instituição.

Presente em todas as comarcas do Estado e com atendimento jurídico integral e gratuito para pessoas hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade em todos os municípios tocantinenses, a Defensoria Pública tem um trabalho de destaque na defesa dos direitos das mulheres e também em educação em direitos, o que foi ressaltado durante a reunião.