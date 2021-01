Secretária de Educação de Sítio Novo Elizete Farias, morre vítima de parada cardíaca

A secretária municipal de Educação de Sítio Novo do Tocantins, Elizete Bezerra Farias, de 60 anos, faleceu no final da tarde desta quinta-feira, 21, no Hospital da Unimed, em Imperatriz – MA, vítima de uma parada cardíaca fulminante.

Elizete ocupava o cargo no município há 10 anos. Era casada com o vereador de Sítio Novo, Manoel Farias, e cunhada do deputado estadual, Jair Farias.

Professora aposentada pelo Estado do Tocantins, a profissional exerceu por vários anos o cargo de diretora da Escola Estadual Manoel Estevão de Souza. Como Secretária Municipal de Educação, desenvolveu grandes projetos que melhoraram os índices da educação de Sítio Novo.

Além do esposo, Elizete deixa três filhos e muitos amigos.

O velório será na residência do vereador Manoel Farias e o sepultamento, às 16h desta sexta-feira, 22, no cemitério local.

Notas de Pesar

Nota de Pesar – Deputado estadual Jair Farias

É com profunda tristeza que noticio o falecimento da minha cunhada Elizete Bezerra Farias, de 60 anos, fato ocorrido às 18h40 desta quinta-feira, dia 21, no Hospital da Unimed, em Imperatriz-MA.

Elizete teve uma parada cardíaca fulminante. Ela era casada com meu irmão, vereador de Sítio Novo, Manoel Farias, e ocupava o cargo de secretária Municipal de Educação de Sítio Novo, há 10 anos.

Professora aposentada pelo Estado do Tocantins, Elizete exerceu por vários anos o cargo de diretora da Escola Estadual Manoel Estevão de Souza. Como Secretária Municipal de Educação, desenvolveu grandes projetos que melhoraram os índices da educação de Sítio Novo.

Além do esposo, Elizete deixa três filhos e muitos amigos. Além de um legado de trabalho e dedicação, tanto para a família, como em sua vida pública.

Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade ao meu irmão Manoel Farias, familiares e amigos, pedindo ao pai que dê forças para superar essa perda repentina. Que Deus seja o conforto de todos e receba a cunhada Elizete em sua glória.

O velório será na residência do vereador Manoel Farias e o sepultamento, às 16h desta sexta-feira, dia 22, no cemitério local.

Nota de Pesar – Deputada Federal, Dulce Miranda e Marcelo Miranda

Lamentamos profundamente a morte da secretária de Educação de Sítio Novo, Elizete Bezerra Farias, ocorrida no final do dia desta nesta quinta-feira, 21, em Imperatriz (MA).

Com uma folha de serviços prestados ao município, Elizete estava à frente da Pasta há dez anos onde desenvolveu um excelente trabalho à população de Sítio Novo.

Em nome do esposo e vereador da cidade, Manoel Farias e do cunhado, deputado Jair Farias, registramos os nossos mais profundos respeito e solidariedade aos demais familiares, amigos e populares.

Pedimos a Deus o descanso ao espírito da Elizete, e que ampare com todo o Seu amor, Manoel e os três filhos. Descanse em paz!

Nota de Pesar – Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes Adriana Aguiar

Com tristeza, recebi a notícia do falecimento da secretária Municipal de Educação de Sítio Novo, Elisete Bezerra Farias, 60 anos, pelo qual lamento muito. Com uma vida dedicada à educação, Elisete era servidora aposentada da rede Estadual de ensino, onde ingressou como professora normalista do Colégio Estadual Marechal Ribas Júnior, em 1992. Também atuou por muitos anos, até sua aposentadoria, em 2016, como diretora da Escola Estadual Manoel Estevão de Souza.

Mesmo depois de aposentada, Elisete Bezerra Farias sempre manteve sua dedicação à educação, há dez anos era Secretária Municipal de Sítio Novo, função que desempenhara com maestria. Elizete era casada com o vereador de Sítio Novo, Manoel Farias, irmão do deputado estadual Jair Farias. Além do esposo, ela deixa três filhos, muitos amigos e um grande legado.

Nesse momento de dor, em que fazemos memória dessa grande profissional da Educação, solidarizamo-nos com todos os familiares, amigos, colegas de profissão e com os milhares de estudantes que tiveram suas vidas marcadas pelos ensinamentos propagados por Elisete. Rogamos a Deus, pedindo que a Sua misericórdia e conforto alcance cada coração.

Nota de Pesar – Vice-governador do Tocantins Wanderlei Barbosa

Foi com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento de Elizete Bezerra Farias, de 60 anos, cunhada do deputado estadual Jair Farias, ocorrido nessa quinta-feira, 21.

Elizete era casada com o vereador de Sítio Novo Manoel Farias e ocupava o cargo de secretária Municipal de Educação de Sítio Novo, há 10 anos.

Ela deixa o esposo e três filhos. Neste momento de luto e tristeza, externo as mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando que Deus conforte e console seus corações.

