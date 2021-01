Secretaria de Educação de Gurupi faz reunião para tratar sobre alimentação escolar

O cumprimento do cronograma para aquisição, recebimento e distribuição dos alimentos para o preparo da merenda escolar nas 26 unidades de ensino da rede municipal de Educação de Gurupi. Este foi um dos assuntos em pauta na reunião entre nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar, da Secretaria Municipal de Educação de Gurupi (SEMEG), e a secretária Amanda Costa.

Em discussão também esteve o planejamento e a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para 2021, com o possível retorno das aulas presenciais, que estão suspensas por causa da pandemia de Covid-19. Outro ponto analisado foi o recurso de repasses federais a serem investidos na compra de alimentos produzidos, a partir da mão de obra da agricultura familiar. Na oportunidade foi apresentado o Plano Anual de Cardápio pelo Conselho de Alimentação Escolar.

A proposta é melhorar a logística da entrega dos alimentos nas escolas e ofertar pratos variados. As escolas da rede consomem cerca de 75 toneladas de alimentos por mês. Mais de 30% de todos os alimentos consumidos nas escolas, são adquiridos da agricultura familiar.

Agricultura familiar

A parceria entre a agricultura familiar e a alimentação escolar é baseada em lei federal. Essa legislação determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios. E essa aquisição precisa ser diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, com prioridade para os assentamentos da reforma agrária.