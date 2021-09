Secretaria de Educação abre inscrições para Aulão preparatório para o Enem, nas Diretorias Regionais

Os estudantes da rede estadual de ensino do Tocantins podem se inscrever para o 1° Aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ofertado pelo programa #TOnoEnem 2.1, neste sábado, 18. Com a campanha TO de casa NO ENEM, que este ano trabalha com atividades on-line e aulões presenciais, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), promove metodologias de aprendizagens, estratégias de acesso às informações e conteúdos curriculares abordados no Exame, considerando a diversidade do Estado do Tocantins.

Em cada uma das Diretorias Regionais de Educação, Juventude e Esportes (DREs) será realizado um Aulão, com exceção dos municípios de Araguatins, Dianópolis, Tocantinópolis, que ainda estão sob vigência de decretos impeditivos para eventos presenciais. Desta forma, os estudantes devem procurar as referidas Diretorias Regionais para sanar quaisquer dúvidas.

Para participar, o estudante deve efetuar inscrição no site da Seduc, onde há um link específico para cada Regional. O estudante poderá escolher o local em que deseja assistir, independentemente do município onde mora.

Áreas de conhecimento por Regional

Em Araguaína, o aulão ocorrerá no auditório do Colégio Estadual de Tempo Integral Jardenir Jorge Frederico, das 9 às 11 horas. Área de Conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias e Redação.

Em Arraias, será no auditório da UFT, das 8 às 10 horas. Áreas de Conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Em Colinas do Tocantins, o aulão será realizado no auditório da DRE, das 8 às 10 horas. Área de Conhecimento: Linguagens e Suas Tecnologias e Redação.

Em Guaraí, será no auditório da Faculdade Guaraí, das 14 às 16 horas. Áreas de Conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Em Gurupi, no auditório da Câmara Municipal, das 8 às 10 horas. Áreas de Conhecimento: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Em Miracema do Tocantins, o aulão será no auditório da DRE, das 9 às 11 horas. Áreas de Conhecimento: Matemática, Ciências da Natureza e Redação.

Em Palmas, no auditório da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, das 9 às 11 horas. Palestra Motivacional com Rafael Antunes Fernandes; e Aulão de Redação.

Em Paraíso do Tocantins, será no auditório do Colégio Centro de Ensino Médio José Alves de Assis, das 9 às 11 horas. Áreas de Conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Em Pedro Afonso, o aulão ocorrerá no auditório da Secretaria Municipal de Educação, das 8 às 10 horas. Orientação Vocacional e Aulão de Redação.

E em Porto Nacional, será no auditório da DRE, das 8h30 às 10 horas. Áreas de Conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

#TOnoEnem 2.1

Este ano, as ações do #TOnoEnem serão executadas de forma presencial e também on-line. São disponibilizadas videoaulas, material didático apostilado, simulados, plantão tira-dúvidas, pílulas do Enem, construindo minha história – webinário e um conjunto de estratégias para preparar os estudantes para a avaliação nacional.

As videoaulas poderão ser acessadas por meio do canal TOnoEnem no YouTube, bem como as lives voltadas para tirar dúvidas dos estudantes. No canal, já estão disponíveis para acesso 113 videoaulas. A meta é atender cerca de 40 mil estudantes matriculados na 2ª e 3ª série do ensino médio da rede estadual de ensino.