Secretaria de Assistência Social de Gurupi realiza capacitação para servidores

Servidores da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher de Gurupi participaram na manhã desta segunda-feira (01), de uma capacitação sobre a política municipal de assistência social.

A Supervisora de serviços e programas do Serviço Unificado de Assistência Social (SUAS) de Gurupi, Maria José Leite, foi responsável por ministrar a capacitação, por meio da palestra “Política Municipal de Assistência Social: Conhecer e Planejar”. O objetivo foi apresentar, principalmente aos novos servidores da pasta, as políticas socioassistenciais do município e realizar um planejamento para desenvolvê-las da melhor forma.

“Sem planejamento não executamos as ações e sem conhecimento não temos como planejá-las, por isso a importância deste grupo de trabalho conhecer as políticas de assistência social, montarmos o plano de ação para que os usuários do SUAS de Gurupi sejam atendidos e encaminhados de maneira eficaz”, explicou Maria José.

Participaram da capacitação servidores que atuam nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), do Centros de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), e dos grupos de acolhimento que são a Casa do Idoso e a Casa de Acolhimento Criança Cidadã.

O servidor Joaquim Victor Bucar, que é educador social no CREAS, participou da capacitação e disse que é fundamental adquirir conhecimento para melhorar a gestão e a oferta das políticas públicas assistencialistas do município. “A sociedade está em constante mudança, e nós servidores precisamos nos adaptar e acompanhar essas mudanças para atender a comunidade que necessita dos serviços de assistência social”, disse.