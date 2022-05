Secretaria da Saúde promove Seminário Estadual de Doação de Leite Humano

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoveu, na manhã da sexta-feira, 27, no auditório da Assembleia Legislativa, o Seminário Estadual de Doação de Leite Humano. O evento teve como intuito promover a relevância do aleitamento materno e estimular a doação de leite humano.

“O primeiro, e um dos métodos alimentícios mais eficazes para o bebê, dado na primeira hora de vida, é o aleitamento materno, pois o leite humano evita uma série de patologias e infecções, bem como os óbitos. E este evento é necessário para levarmos ferramentas e subsídios técnicos, com o propósito de dar continuidade ao cuidado na assistência e no incentivo à doação de leite e ao aleitamento”, explica a superintendente de Políticas de Atenção à Saúde, Juliana Veloso.

O evento contou com a palestra da coordenadora da Rede Estadual de Bancos de Leite Humano e do Banco de Leite do Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR), Walkíria Pinheiro. “Queremos trazer o olhar da sociedade, dos profissionais de saúde sobre a importância da doação de leite e, para isso, é necessário falar sobre o impacto que tem o leite materno na saúde do bebê que está internado e é o receptor. Assim, é primordial abordar a atuação da rede nacional e estadual de banco de leite, e como podemos ampliar o acesso dos bebês ao leite materno”, argumenta.

Sunamita Moura dos Santos, mãe da pequena Maísa, de apenas um mês e quinze dias, que está internada no HMDR, compartilhou com os presentes sua experiência. “Estou grata pela oportunidade, pois não vou falar apenas sobre mim, mas sobre as minhas colegas. Não sou a única que está passando por isso, muitas mães têm bebês internados que precisam de leite para viver. Minha bebê nasceu com 26 semanas, e eu sei que a doação de leite é fundamental para ela”.

A secretária de saúde do município de Novo Jardim, Lucilene Vieira Alves, esteve no seminário e parabenizou a SES pela organização do evento. “Essa palestra é necessária para melhorarmos nosso trabalho, com mais conhecimento e incentivo ao aleitamento materno”, conta.

Participantes

O público-alvo do evento foi gestores e trabalhadores da saúde da área de atenção primária, maternidades, profissionais dos bancos de leite humano e postos de coleta, além de entidades civis de defesa de direitos humanos.

O seminário contou com a presença do diretor-geral do HMDR, Iatagan de Araújo Barbosa; da vice-presidente da Sociedade Tocantinense de Pediatria (STOP), Greice de Cassia Souza Oliveira; e do diretor de descentralização e regionalização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/TO) e secretário Municipal de Saúde de Cristalândia, Wilkey Fernando Lourenço de Oliveira.

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Marynne Juliate