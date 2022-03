Secretaria da Saúde promove ações de conscientização e prevenção ao câncer de colo do útero

Por Anne karianny Moreira | Secretaria da Comunicação

01/03/2022 – Publicado às 11:03

Coleta de exames preventivos contra o câncer de colo de útero foram realizados nesta quinta-feira, 24, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Mãe Eugênia. A ação alusiva à Campanha Março Lilás, mês de conscientização e prevenção à doença, é uma iniciativa da prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A enfermeira Ana Paula Bandeira, que também é coordenadora da UBS Mãe Eugênia, disse que durante todo este mês de março foram realizadas ações voltadas para a saúde da mulher, com foco na prevenção do câncer de colo do útero, doença que atinge principalmente as mulheres de 25 a 64 anos. “Queremos atingir esse público-alvo e para isso estamos realizando trabalhos diferenciados. Hoje tivemos nossos serviços estendidos até às 19h, para conseguir atender mulheres que não podem comparecer em outros horários”. A enfermeira destacou ainda que esses exames preventivos estão disponíveis durante todo o ano.

Lucimar Pereira Gama foi uma das mulheres atendidas na UBS Mãe Eugênia com a realização de exame preventivo. “Eu acho muito importante fazer esses exames porque tem certas doenças que podem ser descobertas antecipadamente por meio deles. Quanto mais cedo descobrir, mais chance do tratamento surtir efeito. Agradeço à prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde, ao prefeito e à primeira-dama, Keila Viana”, exclamou. Lucimar também relatou que não é todo mundo que pode fazer uma consulta particular, “então, ter esse serviço nas UBS é muito importante para a população”, concluiu.