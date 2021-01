Secretaria da Saúde : Prefeitura de Palmas recebe 3.331 doses da vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Palmas dará início à vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 20, com a imunização dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à doença. No final da tarde de ontem, a secretária municipal da Saúde, Valéria Paranaguá, recebeu do Governo do Estado as caixas contendo 3.331 doses destinadas para a Capital. A entrega foi feita pela superintendente de Vigilância em Saúde do Tocantins, Perciliana Bezerra. Além das doses da vacina, foram entregues as agulhas e seringas correspondentes ao quantitativo que será utilizado na primeira aplicação do imunizante.

“Essas vacinas fazem parte do Plano Municipal de Vacinação. Começaremos a vacinar a partir de amanhã o nosso grupo prioritário que foi definido pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, devido à quantidade, precisamos priorizar esse público, que são os idosos nos asilos e os trabalhadores de saúde no enfrentamento da Covid-19”, explicou a secretária Valéria Paranaguá.

Em razão da restrição do público que receberá a vacina neste primeiro momento, a Semus decidiu não instalar pontos de vacinação da Covid-19, a fim de evitar o deslocamento desnecessário e a concentração de públicos que não estão contemplados nesta fase. As vacinas serão aplicadas nas próprias unidades de saúde onde os profissionais do grupo prioritário estão lotados, como forma de dar comodidade aos que serão imunizados.

Além de parte dos servidores municipais da Saúde, a Semus também vacinará profissionais da saúde que atuam na linha de frente nos hospitais estaduais e particulares, conforme relação de trabalhadores enviada ao Município pelos estabelecimentos de saúde e, ainda, condicionado à disponibilidade de doses.

“A rede de saúde de Palmas está preparada para iniciar o Plano Municipal de Imunização. Cumpriremos com muita responsabilidade essa etapa de vacinação, na expectativa de que mais doses cheguem, para que possamos ampliar o número de pessoas imunizadas, pois sabemos o quanto a vacina é importante para conter o avanço e minimizar os efeitos do coronavírus”, disse a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, reforçando aos palmenses: “Vale lembrar que os cuidados para evitar a contaminação continuam. Pedimos à população que não promovam aglomerações, mantenham distanciamento social, usem máscara e álcool em gel”.

Dentro de 21 dias, está previsto o repasse de outras 3.331 doses da vacina, correspondentes à segunda aplicação do imunizante contra Covid-19, respeitando o intervalo de 28 dias recomendado entre a primeira e a segunda aplicação.