Secretaria da Saúde intensifica ações de combate ao mosquito da Dengue em Porto Nacional

Com o objetivo de sensibilizar a população e combater o mosquito Aedes aegypti em Porto Nacional, a secretaria municipal da Saúde realizou na última terça-feira, 29, uma blitz educativa na Praça do Centenário, contra o mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A ação, que marca o início da Semana Estadual de Combate a Dengue, se estenderá até o dia 01 de dezembro, em diversos pontos do município por meio de blitzes, distribuição de cartas, mutirões, dentre outros. Na Praça do Centenário, a ação também contou com total apoio da 5ª Companhia de Bombeiros Militar de Porto Nacional.

Os profissionais da saúde de Porto Nacional e o Corpo de Bombeiros, utilizaram faixas informativas chamando a atenção da população quanto à necessidade de vistoriar seus quintais, casas e eliminar os criadouros do Aedes aegypti. Além disso, panfletos educativos foram distribuídos aos motoristas, ciclistas e pedestres.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária de Porto Nacional, Vitória Reis, as ações deverão alcançar também os estabelecimentos do município. “Hoje nós estamos realizando uma blitz educativa a fim de mostrar para as pessoas que cada um precisa colaborar para que a gente possa finalmente eliminar esse problema no nosso município. Durante toda essa semana, as ações de combate a dengue serão intensificadas principalmente em igrejas, escolas e em toda a comunidade”, destacou Vitória.

Como evitar focos do mosquito

– Mantenha caixas d’água tampadas;

– Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

– Limpe ou preencha os pratos de vasos de plantas com areia;

– Evite jogar lixo em locais inapropriados

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação