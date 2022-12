Seciju realiza cerimônia de lançamento de livros escritos por custodiados da Unidade Penal de Arraias

Por Tainara Saraiva

“Quando escrevemos esquecemos que estamos na prisão”, é um relato de um dos autores para a professora Margareth Oliveira, idealizadora do Projeto ‘Quem Lê Voa Sem Asas’ que originou 12 exemplares escritos por custodiados da Unidade Penal de Arraias, administrada pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), lançados nesta quinta-feira, 1º, em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores do Município.

Durante o evento, dois autores participaram de uma roda de conversa aberta a perguntas sobre o processo de escrita durante a construção dos exemplares.

Quem Lê Voa Sem Asas

O Projeto faz parte da parceria entre a Seciju e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) com o intuito de promover o desenvolvimento intelectual e cultural dos custodiados que já participam de leituras para redução de parte da pena por meio do Projeto Ler para Libertar na Unidade Penal.

Para o chefe da Unidade Penal de Arraias, Miller Bispo, a Unidade tem sido destaque no quesito educação e esses projetos contribuem para torná-los alunos dedicados. “Quando a professora trouxe a ideia do Projeto entendi que era uma oportunidade para incentivar a leitura e a escrita deles, além de reforçar os trabalhos ligados à educação”, afirmou.

Obras produzidas

Foram lançados 12 livros manuscritos e com capas ilustradas pelos próprios custodiados com escritas que remetem às suas histórias reais, fictícias e poesias com títulos como ‘Aprendizado e Objetivo’; ‘O Chamado’; ‘Para Quem Tem Fé Nunca Terá Fim’; ‘Poemas e Frases Reflexivas’; O Caminho é Longo, Mas a Vitória é Certa’; entre outros.

O custodiado B.S.O, de 34 anos, autor de uma das obras titulada ‘Como Voltar Para Casa’, afirma que esta é uma oportunidade importante e a realização de um sonho. “Nesse livro eu abordo as maneiras possíveis de voltar para minha casa mesmo estando na situação que me encontro e falo sobre as mudanças internas e a espiritualidade”, disse.

Presentes

A cerimônia de lançamento contou com presenças de autoridades como o advogado Markus Danilo, representando o Juiz Márcio Ricardo; o Promotor de Justiça, João Neumann; o comandante da 1ª 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Leonardo Amorim; o diretor da Universidade Federal de Arraias, Antonivaldo de Jesus; a diretora Regional de Educação, Ana Lúcia Bispo e representando o jornalista Tião Pinheiro, a professora Larissa Beltrão.

Edição: Márcia Rosa/Governo do Tocantins