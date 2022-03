Seciju leva seminário sobre prevenção às drogas para 13 municípios do Tocantins

Por: Márcia Rosa | Governo do Tocantins

15/03/2022 – Publicado às 05:03

A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins (Seciju), por meio da Gerência de Prevenção contra as Drogas, iniciou, na última semana, o Programa Escola de Formação em Cuidados Sociais (Escudos), executado pelo Instituto Recriar Vidas, com o intuito de capacitar agentes municipais e estaduais envolvidos na política de ações sobre drogas. O Programa conta com seminários sobre prevenção às drogas, sendo que o primeiro ocorreu nessa quinta e na sexta-feira, 10 e 11, no município de Araguacema.

Por meio do programa, profissionais de 13 municípios do Tocantins que integram a Rede de Atendimento às Políticas sobre Drogas, entre outros profissionais que atuam direta ou indiretamente com a prevenção serão capacitados. O Termo de Colaboração n° 22/2021, para execução do programa, foi firmado entre a Seciju e o Instituto, com recursos do Tesouro Nacional, oriundos de Emenda Parlamentar da deputada Claudia Lélis, destinada à Seciju para esta finalidade.

As capacitações abordam temas como vulnerabilidade, contexto atual sobre o consumo de substâncias psicoativas, fatores psicossociais e os desafios institucionais no eixo da prevenção. As capacitações serão realizadas nos municípios de Araguacema, Divinópolis, Chapada da Natividade, Natividade, Cristalândia, Formoso do Araguaia, Porto Nacional, Dianópolis, Novo Jardim, Combinado, Aurora do Tocantins, Taguatinga e Palmas.

Programa Escudos

O gerente de Prevenção contra as Drogas da Seciju, Ronan Dorneles, frisou a importância da promoção destas ações específicas e aprofundadas para prevenção ao uso excessivo de álcool e outras drogas no Tocantins. “Estamos iniciamos os trabalhos presenciais nos municípios e nosso intuito, ao contratar o Instituto Recriar Vidas, é levar conteúdos formativos e capacitar os profissionais que atuam diretamente com esse público, como conselheiros tutelares, professores, agentes de saúde e tantos outros segmentos que lidam com pessoas com algum vício em álcool ou outras drogas e de transtornos mentais”, frisou.

Já o diretor-geral do Instituto, Ricardo Ribeirinha, afirma que “com os problemas de consumo de drogas e o agravamento das questões relacionadas aos fatores psicossociais, como ansiedade, depressão, ideação suicida, automutilação, entre outros, têm crescido a demanda por ações dessa natureza, o que é preocupante e demanda uma atenção especializada e ainda maior de todos os setores da sociedade”, destacou.

Política contra as drogas

A deputada estadual Claudia Lélis foi responsável pela destinação da emenda parlamentar para o programa Escudos e vem trabalhando em prol da implantação de projetos e programas com a finalidade de combater o uso de drogas. “Sabemos que a violência, a criminalidade e tantos outros problemas andam de braços dados com o consumo e o tráfico de drogas. Mas, sabemos também que somente a repreensão não funciona. É preciso muito mais e, por isso, o programa Escudos, de combate à vulnerabilidade social, prevenção ao uso de drogas e combate à violência, é de extrema importância. Tenho certeza de que os municípios beneficiados com o programa terão resultados positivos no combate às drogas e à violência”, declarou a parlamentar.

Cronograma

A caravana, com as capacitações e a entrega de conteúdos para formação de profissionais, vai percorrer os municípios nos meses de março e abril.

Dias 10 e 11 de março – Araguacema;

Dias 14 e 15 de março – Divinópolis;

Dias 16 e 17 de março – Natividade e Chapada da Natividade;

Dias 21 e 22 de março – Cristalândia;

Dias 24 e 25 de março – Formoso do Araguaia;

Dias 28 e 29 de março – Aurora do Tocantins (com a participação dos municípios de Combinado, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lavandeira);

Dias 30 e 31 de março – Dianópolis e Novo Jardim;

Dias 4 e 5 de abril – Porto Nacional.

(Colaboração: Lauane dos Santos/Governo do Tocantins)