Seciju inicia campanha de arrecadação de materiais para produção de bonecas de crochê a serem doadas no Dia das Crianças

Para alegrar o Dia das Crianças e fortalecer laços entre as unidades penais e comunidade, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) iniciou nesta terça-feira, 14, uma campanha de arrecadação de materiais para confecção de bonecas de crochê, a fim de doá-las para crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica de Palmas e Miranorte, no dia 12 de outubro. Qualquer pessoa pode fazer uma doação e entregar no ponto de coleta no hall de entrada da Seciju ou entrar em contato e pedir para buscar.

As bonecas serão produzidas pelas custodiadas da Unidade Penal de Miranorte, que se prontificaram a fazer parte da ação social. O projeto foi idealizado pela Polícia Penal do Tocantins.

O superintendente de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional, Orleanes Alves, explicou a importância de levar para a sociedade os resultados dos projetos de trabalho e reinserção social que vêm sendo realizados no Sistema Penal. “A unidade penal não deve ficar à parte da sociedade, mas se integrar e contribuir de algum modo para a comunidade. Sendo assim, as custodiadas da Unidade já trabalham na confecção de bonecas e, com a participação social para arrecadação, podemos levar brinquedos artesanais para fazer o dia dessas crianças mais feliz”, explica.

Doação

Conforme a chefe da Unidade Penal de Miranorte, Lilian Moreira, a intenção é produzir o máximo de bonecas que forem possíveis de acordo com o resultado das doações advindas de cidadãos, sociedade civil organizada, empresas e organizações parceiras. “A importância deste tipo de trabalho para a nossa Unidade Penal é imensa. Apenas com um tipo de projeto conseguimos atingir demandas importantes no âmbito emocional, social, na remição da pena. Tanto a equipe da direção, quanto as custodiadas, abraçaram este projeto, pois é algo de extrema relevância para a sociedade e, principalmente, para as crianças que iremos presentear”, destaca.

A previsão de materiais para confecção de 45 bonecas são: 3 quilos de barbante cru nº 2; nove novelos de linha Anne ou Charme (preto ou marrom); 12 novelos de linha Anne ou Charme cores várias para os vestidos; 45 pares de olhos com trava de segurança nº 8; três quilos de enchimentos barbante cru nº 2; nove novelos de linha Anne ou Charme (preto ou marrom); 12 novelos de linha Anne ou Charme cores várias para os vestidos; 45 pares de olhos com trava de segurança nº 8 e três quilos de enchimentos.

Para solicitar a busca dos materiais doados, entre em contato com a Assessoria da Superintendência de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional, pelo telefone (63) 3218 – 6944.