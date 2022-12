Seciju e Tribunal de Justiça assinam ordem de serviço para construção do novo Escritório Social em Araguaína

O secretário da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), Deusiano Amorim, participou na tarde dessa terça-feira, 6, da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para construção do novo Escritório Social em Araguaína com recursos do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).

Ainda durante a solenidade que ocorreu no Fórum da Comarca do Município, a Seciju recebeu doação de 77 microcomputadores do TJTO, distribuídos entre a Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota, recebidos pelo chefe, Paulo Freitas, e a Unidade Penal de Araguaína, representada pelo chefe Eliakim Moraes.

Em seu discurso, o secretário da Seciju falou sobre a importância do trabalho conjunto entre os órgãos em benefício aos egressos do Sistema Penal. “A construção desse novo Escritório Social vai atender nossos egressos e essa parceria tem gerado resultados positivos. Agradeço ao Poder Judiciário pelo esforço e dedicação prestado ao Sistema Penal, sobretudo aos egressos com esse novo equipamento social que vai atender aos da Região”, enfatizou o gestor.

O desembargador do TJ, João Rigo Guimarães, falou sobre a política social na sua gestão. “Não se faz gestão sentado em uma cadeira e hoje é um dia muito importante para Araguaína, pois estamos executando mais uma de nossas ações que irá oportunizar aos egressos profissionalização e assistências jurídicas com esse novo Escritório Social”, discursou.

Escritório Social

O Escritório Social tem gestão compartilhada entre a Seciju e o Tribunal de Justiça com o objetivo de atender, acolher e encaminhar egressos do Sistema Penal e familiares para políticas públicas existentes; auxiliar as unidades penais no processo de preparação das pessoas pré-egressas para a liberdade, além de mobilizar e articular as redes de políticas públicas e sociais para a garantia de direitos.

A solenidade contou com a presença de autoridades e de todo Sistema de Justiça do município de Araguaína.

Edição: Thâmara Cruvinel