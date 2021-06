Sebrae é parceiro da 1ª Feira de Mulheres Empreendedoras de Porto Nacional

Com o intuito de fomentar, promover e fortalecer os negócios das mulheres empreendedoras de Porto Nacional (TO), o Coletivo Mulheres em Movimento (CMEM) realizará em parceria com o Sebrae Tocantins, a 1ª Feira de Mulheres Empreendedoras, nessa sexta-feira, 18, no Centro de comercialização da antiga rodoviária.

Antes da realização da Feira, o Sebrae Tocantins realizou ações com as 30 expositoras com foco no empreendedorismo. Foram ministradas palestras sobre motivação, protocolos de segurança, formalização como Microempreendedor Individual (MEI), acesso a crédito, gestão financeira, entre outras.

“Além de contribuir para o crescimento da economia local, gerando emprego e renda, o empreendedorismo feminino transforma as relações sociais. Esse trabalho realizado pelo Coletivo Mulheres em Movimento vem ao encontro a tudo isso, porque quando as mulheres atingem a autonomia financeira, não precisam se submeter aos relacionamentos abusivos e violentos, pois não dependerão de terceiros para o seu sustento. Da mesma forma, empresárias empoderadas podem influenciar e inspirar outras mulheres”, explica a analista do Sebrae, Millena Lima.

Empreendedorismo feminino

De acordo com a presidente do Coletivo Mulheres em Movimento, Adélia Martins, a feira objetiva fazer com que as mulheres alcancem a liberdade financeira com a comercialização dos seus produtos. “A expectativa é que ela seja um sucesso, pois a parceria com o Sebrae, Sicredi e Prefeitura de Porto Nacional é fundamental no trabalho de um dos nossos eixos que é o empreendedorismo”, explica.

Ela reforça que a feira terá produtos como calçados, roupas, bolos, tapetes, panos de prato, bonecas, plantas e muito mais. “Visamos atingir principalmente as mulheres mais vulneráveis. Além disso, seguiremos com a proposta de lançar mais cinco feiras nos quatro cantos da cidade para que todas tenham uma renda”, afirmou a presidente.

Rifa solidária

O evento é aberto ao público e durante a realização da Feira acontecerá também a Rifa Solidária no valor de R$ 25,00 com o sorteio de um lote no Setor das Mansões em Porto Nacional (TO). A arrecadação é em prol da equipação dos leitos Covid e insumos para o centro de internação na cidade. O sorteio acontecerá ao vivo pelo Facebook para quem estiver na feira. São parceiros na realização a Prefeitura de Porto Nacional (TO), a Constru Ramos, o Coletivo de Mulheres Negras e Populares, além do Sicredi.