Saúde realiza série de vídeos temáticos sobre agravos decorrentes do período chuvoso

Conscientizar a população a respeito dos cuidados, prevenção e tratamentos dos problemas de saúde mais recorrentes nesta época do ano é o objetivo da série de vídeos iniciada pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira, 10. A produção disponível nas redes sociais da Pasta foi idealizada e determinada pelo secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, em reunião com a equipe técnica, na última sexta-feira, 07.

“A ideia é manter a população atualizada das informações da Secretaria e orientada quanto aos cuidados com as doenças relacionadas ao período chuvoso, bem como a Dengue, Zika, Leptospirose, as zoonoses e os assuntos da pandemia pela Covid-19”, afirmou o gestor, acrescentando que o “uma saúde pública de qualidade vai além dos cuidados em hospitais, começa com a prevenção das doenças”.

O primeiro vídeo da série foi divulgado nesta segunda-feira, 10, com a técnica da Área técnica das Doenças de Veiculação Hídrica e Alimentar (DVHA), Márcia Faria e Silva, que falou sobre o volume de chuva que tem caído no Tocantins e o a possibilidade de aumento dos casos de Leptospirose, Hepatites Virais, Febre Tifoide.

Os temas a ser abordados nas próximas edições serão arboviroses, influenza, Covid-19, animais peçonhentos e imunização, dentre outros.

Para ter acesso aos conteúdos, a população pode acessar as redes sociais da SES-TO, https://www.instagram.com/saudeto e https://www.facebook.com/search/top?q=sa%C3%BAde%20tocantins