Saúde realiza lives para alertar sobre prevenção de câncer de cabeça e pescoço

O “Julho Verde” tem como principal objetivo sensibilizar toda a população sobre o câncer de cabeça e pescoço e a importância de se fazer a prevenção, observando sinais e sintomas da doença. E é justamente sobre esse tema importante que a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Geral de Palmas (HGP), realizará cinco lives com temas variados, com a participação de profissionais renomados que atuam na área no Estado.

A live de abertura da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço acontece nesta quinta-feira, 1º, e será transmitida pelo Instagram da Deputada Estadual Luana Ribeiro (@luanaribeiroto). Já as demais lives, em outras datas, serão realizadas pelo Instagram da SES (@saudeto).

“Convidamos todos os profissionais de saúde e a população em geral para acompanhar a programação completa de lives do “Julho Verde”. Pensamos em um momento em que pudéssemos levar informação e alertar sobre os cuidados, prevenção e diagnóstico precoce da doença”, disse a fisioterapeuta do serviço de Reconstrução de Crânio Facial do HGP, Talita Brunes.

“Vale ressaltar que é um câncer com recorrência sete vezes maior em homens. A intenção é chamar atenção da sociedade para que possa identificar, precocemente, os sinais e sintomas que podem surgir na face, pescoço e região da boca e procurar o especialista, o mais breve possível”, orientou a médica do serviço de Cabeça e Pescoço do HGP, Rayla Souza.

Programação das Lives

Dia 01/07 – Abertura da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço – acontecerá com a participação da Deputada Luana Ribeiro, a fonoaudióloga Patrícia Policeno, a médica cirurgiã de cabeça e pescoço, Rayla Souza, e a fisioterapeuta do serviço de Reconstrução de Crânio Facial, Talita Brunes.

Dia 06/07 – “Campanha Julho Verde”, com o médico cirurgião de cabeça e pescoço do HGP, Juliano Mano.

Prevenção e diagnóstico: “autoexame das doenças de cabeça e pescoço”, com o médico cirurgião do Hospital Regional de Araguaína (HRA), Elder Feltrim.

Dia 13/07 – “Câncer de tireoide o que preciso saber?” com a médica cirurgiã de cabeça e pescoço do HGP, Rayla Souza.

“Câncer de pele o que preciso saber?” com a médica dermatologista Moema Barros.

Dia 20/07 – “Câncer de boca, laringe e faringe”, com o médico cirurgião de cabeça e pescoço do HGP, Daniel Hiramastsu.

“Câncer de laringe e as intervenções da fonoaudiologia”, com a fonoaudióloga Patrícia Policeno.

Dia 27/07 – “Câncer de cabeça e pescoço e as intervenções da fisioterapia”, com a fisioterapeuta do serviço de Reconstrução de Crânio Facial, Talita Brunes.

“Você sabe como prevenir câncer de cabeça e pescoço” – participação da equipe multidisciplinar.