Saúde Municipal orienta sobre como evitar exageros nas festas de Fim de Ano

Com tantas variedades de comidas durante as festividades de fim de ano é bem fácil cometer excessos na hora das refeições, além de aumentar o consumo de bebida alcoólica. Com o cardápio cheio de delícias postas à mesa, acaba ficando mais difícil resistir às guloseimas. Para que todos possam celebrar com segurança, a nutricionista e inspetora sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas, Silvana Teixeira, orienta sobre os cuidados necessários.

A primeira dica da nutricionista é observar as opções, antes mesmo de começar a se servir. “Numa festa em casa ou em confraternização no trabalho, olhe tudo que está servido e prefira alimentos frescos, naturais e menos calóricos. Quando escolher um alimento mais calórico e/ou menos nutritivo, use o recurso das frutas, pois elas, naturalmente, são ricas em nutrientes antioxidantes e fibras”, diz.

De acordo com Silvana, evitar jejuns prolongados e fazer no mínimo quatro refeições por dia é uma boa pedida para não exagerar na alimentação na hora da festa. “Fazer pequenos lanches saudáveis e pequenas porções. Esses são cuidados com a alimentação em festas com mesa farta e variadas preparações para que o metabolismo não altere tanto e mude a rotina”, alerta.

Silvana sugere ainda consumir a salada primeiro que, em geral, é rica em fibras e temperada com ervas que auxiliam na digestão. “Monte um prato na ceia de Ano Novo como mais uma dentre suas refeições, dando preferência ao item que você costuma consumir ao longo do ano”, observa.

Veja abaixo outras orientações

Não exagere nas bebidas alcoólicas, pois são extremamente calóricas e a cerveja provoca desidratação pois é diurética e após urinar o indivíduo normalmente bebe mais cerveja ao invés de repor o líquido com água;

Troque a carne vermelha pela carne branca;

Preparar o organismo para o possível consumo fora da rotina consumindo um shot (dose) de boldo, carqueja ou spirulina. Vão auxiliar na digestão e sensação de saciedade;

Hidratar-se com água. Beber água é fundamental e auxilia na disposição física. Se houver ingestão de bebidas alcoólicas, o consumo simultâneo de água é recomendado;

No dia seguinte, hidratação, frutas e caldos; hidratar- se com água.