Saúde lança editais para internato, estágio e residência para 2023/1

Por Dayana Nascimento

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira, 30, três editais estabelecendo critérios para disponibilização de vagas para Estágio Estudantil Supervisionado Obrigatório, Estágio para Residência Médica Multiprofissional e Internato Médico nas unidades de saúde e setores sob gestão da pasta.

As publicações apontam que as atribuições e responsabilidades estão previstas no Termo de Cooperação Institucional (TCI), entre a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) e Instituições de Ensino (IE), regidas pela Portaria nº 1069/2022/SES/GASEC, de 09 de novembro de 2022.

No total, serão 2.077 vagas para estágios, 228 Residência médica multiprofissional e 708 para internato médico. Do total de vagas para estágio e internato, 60% serão destinadas a candidatos de instituições públicas e 40% das instituições privadas. As solicitações deverão ser feitas no prazo de 01 de janeiro ao dia 10 de fevereiro de 2023.

Todas as demais informações podem ser observadas nos editais em anexos, os quais especificam que “Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria da Escola Tocantinense do SUS – DETSUS”.