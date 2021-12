Saúde iniciou a contratação do serviço de segurança nos hospitais do Tocantins

Após todos os trâmites legais, o Governo do Tocantins, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), iniciou a contratação do serviço de segurança armada e desarmada que atuará nas maiores unidades de saúde do Tocantins. Os profissionais já estão nos postos de trabalho desde a noite da quinta-feira, 16.

No contrato, estão previstos os serviços de vigilância armada e desarmada 24 horas por dia. Neste momento, estão sendo contempladas as unidades que concentram maior fluxo de pessoas e maior índice de ocorrências, sendo o Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR), Hospital Geral de Palmas (HGP), Centro Estadual de Distribuição de Medicamentos e Hospital Regional de Araguaína (HRA). As demais unidades estaduais serão contempladas com os serviços gradualmente.

Além de contar com os serviços de vigilância 24 horas, todas as unidades citadas já possuem o serviço de videomonitoramento, de forma a contribuir com a segurança dos pacientes, acompanhantes, servidores e colaboradores do SUS.

O Estado não contava com essa segurança há cerca de seis anos. “Essa era uma demanda antiga que, graças ao esforço de toda equipe da Secretaria, foi sanada. Já tivemos, infelizmente, diversos episódios e reclamações quanto à falta de segurança. Mas, agora, pacientes e funcionários, podem trabalhar com mais tranquilidade”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva.