Saúde e Forças de Segurança definem estratégias para vacinação contra a Covid-19

Após reuniões com os representantes das Forças de Segurança no Estado do Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) definiu as estratégias para a vacinação destes profissionais. As doses para atender esta categoria serão direcionadas a dez municípios estratégicos do Estado, sendo de responsabilidade dos órgãos de segurança a elaboração de um planejamento, tanto em relação às Secretarias Municipais, quanto ao grupo inicial que será imunizado. As doses serão distribuídas a partir desta quarta-feira, 14, junto com as remessas regulares, a partir das 14h, nos centros de distribuição de Palmas e Araguaína.

Seguindo as recomendações do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, os profissionais das forças de segurança que atuam na linha de frente no combate à pandemia, serão imunizados no Tocantins. O Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, já havia incluído tal grupo como prioritário e, por tal razão, enviará doses regulares para atendimento deste público. Conforme acertado na reunião conjunta, em que participaram os Secretários da Saúde, Edgar Tollini, da Segurança Pública, Cristiano Sampaio, da Cidadania e Justiça, Heber Fidelis, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, Coronel Reginaldo Leandro da Silva e a subdiretora de Saúde e Promoção Social da PMTO, Major Melissa Vasconcelos, representando o Comandante Geral da PM, coronel Júlio Manoel da Silva Neto, além de representantes das demais forças de segurança e salvamento – os profissionais serão vacinados nos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Araguatins, Tocantinópolis, Colinas do Tocantins, Guaraí, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Dianópolis.

O Governador Mauro Carlesse reforçou a importância deste público ser incluso no plano de imunização Estadual como prioritários, pois “são profissionais que reforçam a segurança e garantem o cumprimento das medidas preventivas de combate ao Novo Coronavírus como as determinadas no Decreto que instituiu a Força Tarefa “Tolerância Zero” contra as aglomerações nos 139 municípios. O Tocantins está trabalhando para que mais pessoas sejam imunizadas”, salientou.

O Tocantins espera imunizar cerca de nove mil servidores das forças de segurança pertencentes à Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Forças Armadas.