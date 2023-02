Saúde de Palmas promove ação de prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis

Em preparação para o Carnaval, época em que muitas pessoas se reúnem para celebrar, dançar e se divertir, a Coordenação das Doenças Infectocontagiosas da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) promove nesta semana o abastecimento de dispensers com preservativos masculinos e femininos em locais estratégicos de Palmas. A mesma ação foi realizada na quarta-feira, 15, nas praias da Capital.

Alcineia Ferreira, coordenadora do setor de Doenças Infectocontagiosas da Semus, alerta para a prevenção das ISTs que podem ser transmitidas em relações sexuais durante a folia. Ela lembra que algumas podem não ter sintomas visíveis. “É importante se proteger e tomar medidas preventivas necessárias para evitar a transmissão dessas infecções durante o Carnaval e em qualquer outra ocasião. Além disso, é fundamental lembrar que a prevenção não é apenas responsabilidade individual, mas também coletiva, por isso, é importante incentivar e respeitar a decisão de outras pessoas”, completa.

Ela elenca algumas medidas de prevenção que a população pode tomar:

use preservativo: o uso do preservativo é a forma mais eficaz de prevenir as ISTs. Use sempre preservativo durante as relações sexuais, independentemente do tipo de contato sexual;

evite contato com fluidos corporais: as ISTs também podem ser transmitidas pelo contato com fluidos corporais, como sangue, sêmen e secreções vaginais. Evite contato com esses fluidos e não compartilhe objetos que possam estar contaminados, como agulhas, seringas e outros objetos cortantes;

conheça o seu parceiro: conhecer o histórico sexual do seu parceiro e fazer exames regularmente pode ajudar a prevenir as ISTs. Se você não conhece o seu parceiro ou não tem certeza do seu status, use sempre preservativo.