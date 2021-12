Saúde de Palmas orienta população sobre em quais situações acionar o Samu 192

Criado com o objetivo de chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência, que possa levar a sofrimento, sequelas ou à morte, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) está a postos 24 horas por dia para atender a população. Porém, há situações em que o Samu tem sido acionado de maneira incorreta ou equivocada. Para que isso não ocorra, especialmente no feriado prolongado de fim de ano que se aproxima, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) da Capital orienta a população sobre em quais situações o Samu deve ser acionado.

O atendimento do Samu 192 começa a partir da chamada telefônica, que pode ser efetuada por telefone fixo ou móvel. A ligação é muito importante, pois nela são coletadas as primeiras informações sobre a vítima e a localização, que deve ser a mais precisa possível. Com base nas informações deste primeiro contato, a chamada é remetida ao médico regulador, que presta orientações de socorro e aciona a ambulância quando necessário. Cabe ressaltar que, para que o médico possa avaliar a gravidade da situação, todas as informações são importantes, como idade, sinais e sintomas, se está consciente ou não, se respira ou que tipo de trauma sofreu.

As informações vão garantir também que o socorro seja prestado no menor tempo possível, inclusive com o envio de médicos conforme a gravidade do caso. Dessa forma, seguem abaixo as situações em que o Samu deve ser chamado:

Na ocorrência de problemas cardio-respiratórios;

Intoxicação exógena e envenenamento;

Queimaduras graves;

Maus tratos;

Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto;

Em tentativas de suicídio;

Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito;

Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

Afogamentos;

Choque elétrico;

Acidentes com produtos perigosos;

Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns);

Agressão por arma de fogo ou arma branca;

Soterramento ou desabamento;

Crises Convulsivas;

Transferência inter-hospitalar de doentes graves;

Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.

Quando não chamar o Samu 192

Nos casos abaixo e em todos os casos sem caracterização de urgência e emergência, o paciente poderá ser encaminhado a uma Unidade de Saúde ou então para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.

Febre prolongada;

Dores crônicas;

Vômito e diarreia;

Levar pacientes para consulta médica ou para realizar exames;

Transporte de óbito;

Dor de dente;

Transferência sem regulação médica prévia;

Trocas de sonda;

Corte com pouco sangramento,

Entorses;

Cólicas renais;

Transportes inter-hospitalares de pacientes de convênio;

Todas as demais situações onde não se caracterize urgência ou emergência médica.

Dicas

Em caso de acidente verifique a quantidade de vítimas, o estado de consciência delas e se alguma está presa às ferragens;

Ligue para o Samu 192 e siga as orientações do médico regulador;

Sinalize a via com galhos de árvore e triângulo de sinalização;

Em caso de acidente com motos: não toque nas vítimas, não retire o capacete;

Não dê água aos acidentados.