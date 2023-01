Saúde de Palmas continua com vacinação anticovid e influenza

A vacinação contra a influenza e covid-19 continuam em Palmas, das 8 às 17 horas, entre os dias 16 e 20 de janeiro. A programação das 15 Unidades de Saúde da Família (USFs) pode ser conferida abaixo.

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) informa que a Pfizer infantil continua disponível apenas para as crianças de 6 meses até 2 anos com comorbidades. A Semus aguarda novas doses para ampliar o público.

Sobre os imunizantes, a Semus informa que o reforço em adultos está sendo feito com o imunobiológico Pfizer. O imunizante da Astrazeneca é disponibilizado para aqueles que precisam completar o esquema vacinal com a segunda dose. Para o público de 3 a 4 anos, o imunizante disponibilizado para primeira e segunda dose é o da Coronavac, assim como segue disponível para os adultos que tomaram a primeira dose e necessitam completar o esquema vacinal.

Salas de vacina

As 15 USFs fazem aplicação de vacinas de rotina, influenza e covid-19 para adultos. Sete fazem aplicação anticovid para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades e imunização com coronavac para crianças de 3 e 4 anos de idade e adultos. As demais unidades de saúde administram somente as doses de rotina do calendário infantojuvenil, adulto, gestante e do idoso. Para garantir o atendimento, o usuário deve ter em mãos o cartão Sistema Único de Saúde (SUS), cartão de vacina e documentos pessoais (RG e CPF).

Vacinação em Palmas

-Vacinação de rotina e covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades e imunização com coronavac para crianças de 3 e 4 anos de idade e adultos, no período de 9 a 13 de janeiro.

Horário: 8 às 17 horas

USF da Arno 61 (503 N)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 – 207 S)

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Taquari

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande) – por agendamento na própria unidade

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu) – por agendamento na própria unidade

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana) – por agendamento na própria unidade

-Vacinação de rotina, influenza e covid-19 para adultos

Horário: 8 às 17 horas

USF da Arno 61 (503 Norte)

USF Arno 44 (409 Norte)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 – 207 Sul)

USF Loiane Moreno Vieira (210 Sul)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 Sul)

USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Eugênio Pinheiro (Jardim Aureny I)

USF Santa Bárbara

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Morada do Sol

USF Taquari

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande) – vacina de covid apenas na quinta-feira

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)