Saúde de Palmas chama a atenção para os cuidados com as tatuagens

As tatuagens estão cada vez mais populares, e a decisão de fazer uma ou mais requer alguns cuidados, conforme alerta a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus). Pessoas como o assistente social Francisco de Assis Neves atestam sobre a necessidade desses cuidados. Segundo ele, ao decidir fazer suas tatuagens, a primeira preocupação foi buscar um profissional qualificado para depois não se arrepender do procedimento estético.

Conforme o assistente social, além da parte estética, sua preocupação também foi com a saúde, pois se não for feito dentro das recomendações de segurança, o procedimento pode causar doenças infecciosas, uma vez que atinge outras camadas da pele. Neves relata que após fazer suas tatuagens teve o cuidado de não se expor ao sol e seguiu a orientação do tatuador para obter o resultado desejado.

Infecções

O procedimento da tatuagem consiste no uso de agulhas que injetam a pigmentação de tintas, perfurando a derme, região abaixo da camada mais externa da pele, a epiderme. Nesse processo o paciente deve verificar as condições de limpeza, higienização e conservação geral do estúdio de tatuagem. Do contrário, o cliente corre o risco de pegar hepatites B e C, HIV e outras doenças.

Na cicatrização após o processo, é possível observar ‘casquinhas’. É de extrema importância deixar que aquela cicatrização ocorra naturalmente, deixando que aquelas ‘cascas’ saiam com o tempo sozinhas. Se houver dor na região da tatuagem, inchaço, pus, ou outros sintomas que indicam um agravamento, é recomendado que o paciente procure uma Unidade de Saúde da Família (USF) para que um médico ou enfermeiro possa avaliar a cicatrização, e dependendo da gravidade dos sintomas, o usuário pode procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Diretrizes Sanitárias

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a resolução RDC nº 55/08 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece normas para comercialização no Brasil de tintas usadas em pigmentação artificial da pele. Somente pode ser utilizada a tinta para tatuagem que possuir registro válido no órgão. Em 2009, a Anvisa lançou o manual de ‘Referência técnica para o funcionamento dos serviços de tatuagem e piercing’, trazendo recomendações que, se adotadas, podem ajudar o cidadão a ter ainda mais confiança no estabelecimento e nos procedimentos realizados.

Caso o cidadão presencie estúdios suspeitos que não atendem às normas de higiene e segurança adequadas, ele deve entrar em contato com a Ouvidoria Municipal através do telefone 0800-64-64-156 e realizar uma denúncia.