Saúde convoca doadores de sangue para reforçar o bloco de solidariedade no Carnaval 2023

Com o objetivo de estimular a doação de sangue em um dos meses mais críticos do ano, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) convoca os doadores de sangue para a folia do bem. O objetivo é manter o ritmo de bolsas e os estoques da Hemorrede Tocantins abastecidos durante o feriadão de Carnaval.

Dados da Hemorrede apontam que, anualmente, as doações caem em média de 30% durante os dias de festa. Por isso, nesta época, se intensificam as coletas externas e programadas e garantir um estoque que possa suprir as demandas por sangue nos hospitais públicos e privados de todo o Estado.

No sistema de saúde, as bolsas e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou em outras situações clínicas.

A superintendente da Hemorrede Tocantins, Pollyana Gomes, comenta que “como em todos os anos, o período de feriados prolongados, como o carnaval, é um desafio para a Hemorrede manter os estoques satisfatórios, em função da histórica queda nas doações. É muito importante mantermos e garantirmos o abastecimento da rede hospitalar pública e privada”.

Pollyana Gomes acrescenta que “precisamos sensibilizar a sociedade para a necessidade da doação voluntária, espontânea e habitual de sangue, visando à garantia da quantidade adequada à demanda dos hospitais do Tocantins”.

Quem pode doar

Para fazer a doação, o voluntário precisa estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial com foto. O intervalo mínimo entre uma doação e outra é de dois meses para homens e três meses para mulheres. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, grávidas e mulheres em período de pós-parto não podem doar.

Os interessados podem comparecer a uma das unidades da Hemorrede Tocantins das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Em caso de dúvida e para mais informações, o doador pode ligar no 0800 642 8822 ou no 3218-3232.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate