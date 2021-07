Saúde abre credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos nas Unidades de Saúde da Família

Para garantir o melhor atendimento em saúde à população, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) está com chamada pública aberta para o credenciamento de pessoas jurídicas para prestar serviços médicos junto às equipes da Estratégia de Saúde da Família, no âmbito da Atenção Primária à Saúde. O edital de chamamento tem vigência de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O extrato do documento pode ser conferido no Diário Oficial do Município (DOM) Nº 2.770. Acesse o edital clicando aqui.

Segundo o documento, a remuneração de cada profissional médico contratado pelas empresas selecionadas obedecerá a classificação de vulnerabilidade das áreas em que as Unidades de Saúde da Família (USFs) se encontram. Isto é, profissionais que atuarem em áreas mais vulneráveis receberão R$ 16.500,00 e em áreas menos vulneráveis R$ 15.000,00, ambos por 40 horas semanais.

Pode participar da seleção qualquer empresa, legalmente constituída, que possua matriz ou filial com domicílio em Palmas. A empresa deverá comprovar a habilitação jurídica para exercer as atividades, por meio da documentação exigida no item 8 do edital. Os documentos devem ser entregues no protocolo da sede Semus, localizada na quadra 1.302 Sul, na Avenida Teotônio Segurado, das 13 às 19 horas, de segunda à sexta-feira.

Para tirar dúvidas, as empresas poderão entrar em contato pelo e-mail comecsaude@gmail.com.